PS:n Ville Tavio haluaa suojella pohjavedet kansainvälisiltä vesiyhtiöiltä pysyvästi

Ville Tavion tavoitteena on varmistaa, että suomalaisten oikeus pohjaveteensä säilyy jatkossakin.

Hän toteaa, että pohjaveden merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti väestönkasvun, saastumisen ja veden tuhlaamisen takia. Tavio uskoo, että vedestä tulee samanlainen liiketoiminnan ja kaupallisen kilpailun kohde kuin öljystä.

– Suomen pohjavesivaranto on maailman huippuluokkaa, suorastaan kansallisaarteemme. Sen säilyminen suomalaisten hallinnassa on turvattava sukupolvesta toiseen, Tavio sanoo.

Pohjaveden vienti Suomesta on mahdollista, jos siihen saa vedenottoluvan. Suomen vesimarkkinoilla on toimijoita, joissa osakkaina on kansainvälisiä suuryhtiöitä. Joissakin maissa pohjaveden kaupallistaminen on johtanut alueelliseen kuivuuteen.

– Globalisoituvassa maailmassa vain kansallisvaltio on kansallisvaltion puolella. Monikansalliset suuryritykset tavoittelevat vain liikevoittoa. Myös vapaakauppasopimukset ovat uhka juomakelpoisen veden säilymiselle perusoikeutena, Tavio sanoo.

Maailmanlaajuisesti yli puolet maanalaisista pohjavesialtaista on nykyään vaarassa kuivua.