PS:n Laura Huhtasaari Uudelle vaihtoehdolle: Muistakaa totella kiltisti, niin kiiltävä musta auto odottaa

Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sanoo, että perussuomalaisista erkaantunut Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmä asetti vallanhimossaan itsensä muiden yläpuolelle.

Huhtasaari piti perussuomalaisten ryhmäpuheen valtioneuvoston tiedonannosta eduskunnalle hallituksen pohjassa tapahtuneesta muutoksesta maanantaina eduskunnassa. Hän arvostelee puheessa sitä, että Huhtasaaren haluja päästä EU:sta eroon ei hyväksytä, mutta Sampo Terhon ja Simon Elon puheet EU-kansanäänestyksestä ovat Juha Sipilän ja Petteri Orpon mielestä hyväksyttäviä.

– Ilmeisesti ei ollut koskaan tarkoituskaan toimeenpanna perussuomalaisille tärkeitä asioita, joista oli yhdessä sovittu. Juha Sipilän alkuperäisen hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa lukee, että hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää valituksen käsittelyn ajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta. Hallituksen maahanmuuttolinjaa lähdettiinkin muuttamaan heti, kun perussuomalaisista päästiin eroon, Huhtasaari sanoo.

Perussuomalaisia on äänestetty Huhtasaaren mukaan EU- ja maahanmuuttokriittisyytensä vuoksi.

– Nyt uuden vaihtoehdon ministereille riittää, että ovat ministereitä. Aika paksua. Uusi vaihtoehto voi toki sanoa olevansa ytimissä, mutta päätösvaltaa teillä on yhtä vähän kuin Suomella on EU:ssa. Perussuomalaiset ovat kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden kannalla. Me emme ole muuttuneet.

Huhtasaari pitää hallituskriisin tapahtumia "härskinä näytelmänä".

– Toivotamme ministeri Terholle ja kumppaneille mukavaa hallitustaivalta Sipilän ja Orpon peukalon alla. Muistakaa totella kiltisti, niin kiiltävä musta auto odottaa huomennakin.

Huhtasaari ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä kyseenalaistaa hallituksen luottamuksen.

– Meillä on nyt Suomi100-vuonna ensimmäistä kertaa loikkarihallitus. Jos poliittiset kollegat eivät voi luottaa hallituksen ministereihin, niin miten sitten kansa? Edellä olevan perusteella perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta, Huhtasaari sanoo.