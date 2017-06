PS:n 20 kansanedustajaa irtautui omaksi ryhmäksi – kaikki ministerit mukana

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä on eronnut kaksikymmentä kansanedustajaa. Nämä kansanedustajat marssivat joukkona perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokoukseen tänään hieman kello 13 jälkeen.

He tulivat saman tien ulos kokouksesta ja kertoivat erostaan tiedotusvälineille.

– Me kaksikymmentä perussuomalaisten kansanedustajaa olemme tänään päättäneet erota perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä ja perustaa oman eduskuntaryhmän. Ainakin toistaiseksi ryhmän nimi on Uusi vaihtoehto, sanoi kansanedustaja Simon Elo, joka on valittu eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

– Ryhmä on valmis jatkamaan Sipilän hallituksen hallitusryhmänä samalla ohjelmalla ja kokoonpanolla, Elo jatkoi.

Hän sanoi, että ryhmä odottaa pääministerin vastausta ryhmän ilmoitukseen, että ryhmä on käytettävissä hallitukseen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) on määrä jättää hallituksensa eronpyyntö tasavallan presidentille Sauli Niinistölle Kultarannassa tänään kello 15.

Keskustalla, kokoomuksella ja Uusi vaihtoehto -ryhmällä on yhteensä 106 kansanedustajaa.

Mukana kaikki ministerit ja puhemies

Uusi vaihtoehto -ryhmän varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Tiina Elovaara ja työministeri Jari Lindström.

Mukana uudessa eduskuntaryhmässä ovat kaikki perussuomalaisten ministerit eli Lindströmin lisäksi ulkoministeri Timo Soini, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, puolustusministeri Jussi Niinistö ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Myös eduskunnan puhemies Maria Lohela kuuluu uuteen ryhmään.

Kansanedustajista mukana ovat lisäksi Kaj Turunen, Pentti Oinonen, Kimmo Kivelä, Ari Jalonen, Anne Louhelainen, Ritva "Kike" Elomaa, Vesa-Matti Saarakkala, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Martti Mölsä, Reijo Hongisto ja Kari Kulmala.

Elo sanoi, että eropäätös todennäköisesti tuhoaa eronneiden kansanedustajien poliittiset urat.

– Päätös, jonka seurauksena meidät tuomitaan pettureiksi ja henkeämme uhataan. Teemme sen silti selkein mielin ja oikeista syistä. Tänään emme ole poliitikkoja, vaan isänmaan asialla. Omatuntomme on puhdas.

Elo sanoi, että päätös oli kova, mutta loppujen lopuksi helppo.

– Tänään päätimme yhdessä, keitä me olemme.

Työministeri Jari Lindström sanoi, että päätös oli erittäin raskas.

– Kun menin Jyväskylään, minulla oli vielä poliittinen koti perjantaina. Lauantaina minulle ei sitä enää ollut. Me kaikki ymmärrämme, että tämä voi olla poliittisen uramme loppu. Me halusimme tehdä tämän omalla tavallamme ja itse päättää, miten se loppuu. Meille jää selkäranka, Lindström sanoi.

Lindströmin mukaan ne voimat, jotka tällä hetkellä pyörittävät perussuomalaista puoluetta, eivät heitä edusta.

– Raskain mielin joudun myöntämään, että perussuomalaiset ei ole enää se puolue, johon minä liityin.

Setelit jäävät perussuomalaisille

Ulkoministeri Timo Soinin kerrottiin olevan uuden eduskuntaryhmän rivijäsen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä eronneiden kansanedustajien rahat jäävät vanhaan perussuomalaisten ryhmään. Soinin tahdosta ns. Lex Vennamo kumottiin tällä vaalikaudella. Aiemman puoluelain mukaan eduskuntaryhmästä eroavat kansanedustajat saivat puoluetuen mukanaan uuteen eduskuntaryhmäänsä, mutta ei enää, kun kyseinen pykälä on kumottu.

– Setelit jäävät, mutta selkäranka pysyy, Elo totesi.

Kun perussuomalaisten edeltäjä SMP hajosi, SMP:n puheenjohtaja Veikko Vennamo kutsui uuden eduskuntaryhmän perustaneita ja puoluetuen mukanaan vieneitä kansanedustajia seteliselkärankaisiksi.

Uuden puolueen perustaminen ei Elon mukaan ole tällä hetkellä ajankohtaista.