PS:n Jari Ronkainen: Liikenne- ja ilmastopolitiikan ratkaisuja ei pidä maksattaa kansalaisilla

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti helmikuun alussa työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot tulevaisuutta ajatellen. Työryhmässä on ollut edustus jokaisesta eduskuntaryhmästä. Kyseisen parlamentaarisen työryhmän on edelleen tarkoitus jatkaa työskentelyä liikenteen päästövähennystoimenpiteistä.

– Perussuomalaisten työryhmä näkee nyt tehdyssä esityksessä edelleen uhkia ja haittapuolia. Väliraportin mukaisilla uudistuksilla ei edelleenkään paranneta suomalaisten autoilijoiden asemaa isossa kokonaiskuvassa, sillä esityksessä edelleen mukana oleva polttoaineveron ohjausvaikutus uhkaa nostaa henkilöautoilun kustannuksia ja heikentää suomalaisen raskaan liikenteen kilpailukykyä, sanoo Jari Ronkainen, joka on parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän jäsen.

Etenkin perussuomalaisten työryhmä on huolissaan siitä, että tosiasiallisesti maaseutu ja muut vähäväkiset maamme alueet on jätetty väliraportissa kokonaan huomiotta, sillä tutkimuksissa on todettu, että juuri polttoaineverot koskettavat rajuimmin maaseudun asukkaita.

– Toisaalta haluamme omassa politiikassamme olla ryhmänä edelleen johdonmukaisia – ja tämän johdosta suhtaudumme kriittisesti myös ruuhkamaksujen käyttöönottoon nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Ronkainen.

Perussuomalaisten työryhmässä nähdään, että ruuhkamaksun käyttöönotto tilanteessa, jossa todellisia muita vaihtoehtoja ei ole, heikentää työnteon kannattavuutta sekä lisää tosiasiallista verorasitusta.

Lisäksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota myös erinäisiin käytännön toimenpiteisiin.

– Tämän johdosta ryhmä kuuluttaa hallitukselta nykyistä aktiivisempaa roolia Euroopan unionin suuntaan, kun kyse on liikenne- ja ilmastopolitiikan sektoreista. Liikenne- ja ilmastopolitiikan ratkaisuja ei pidä missään tapauksessa maksattaa kansalaisilla, painottaa Ronkainen.

Lue myös: Liikenteen päästövähennykset pyritään Anne Bernerin mukaan kohdistamaan tasapuolisesti