Toimi Kankaanniemi: Voi olla, että suostun olemaan käytettävissä PS:n ryhmäjohtajaksi

Perusssuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi ei ole vielä päättänyt, onko hän ehdolla perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Uusi ryhmäjohtaja valitaan tänään torstaina kello 14 alkavassa eduskuntaryhmän kokouksessa.

Kankaanniemi kertoo, että "jonkin verran porukkaa" on pyytänyt häntä asettumaan ehdolle ryhmän puheenjohtajaksi, kansanedustaja Mika Niikko (ps.) yhtenä. Kankaanniemi sanoo tekevänsä lopullisen päätöksen iltapäivällä tai mahdollisesti vasta eduskuntaryhmän kokouksessa.

– Mietin, onko minulla perusteita kieltäytyä. En ole mitenkään pyrkimässä (tehtävään), mutta sitä mietin, kieltäydynkö, jos joku esittää, Kankaanniemi sanoo Verkkouutisille.

– Voi olla, että suostun olemaan käytettävissä, jos joku haluaa minua siihen äänestää. Voi olla, että en kieltäydy, Kankaanniemi jatkaa.

Kankaanniemi on toiminut aikoinaan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän on ollut myös ministeri Esko Ahon hallituksesta ja toiminut kristillisen liiton puheenjohtaja.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ovat julkisuudessa ilmoittaneet olevansa ehdolla kansanedustajat Kaj Turunen, Leena Meri ja Kari Kulmala.

Ei vastakkainasettelu ministerien ja eduskuntaryhmän välille

Kankaanniemi tietää ison hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävän olevan työläs.

– Puheenjohtaja on erittäin vastuullisessa ja vaikeassa tehtävässä. Paineita on joka puolelta ja laumaa pitää pitää koossa ja asioita viedä eteenpäin ja taistella omien tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Se on haastava homma ja minullakin ikää on, Kankaanniemi pohtii.

Kansanedustaja Mika Niikko sanoi Verkkouutisille, että eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi pitäisi valita henkilö, joka puolustaisi ponnekkaasti eduskuntaryhmää ja veisi sen äänen kuuluviin ministeriryhmään saakka. Niikon mukaan kansanedustajat odottavat, että ministerit ajaisivat eduskuntaryhmälle tärkeitä asioita.

– Minä en missään tapauksessa rakenna eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän välille mitään vastakkainasettelua, vaan päinvastoin sitä, että pelataan samaan maaliin voimakkaasti. Sen myönnän, että eduskuntaryhmän pitää olla muuta kuin kumileimasin tai jos se on leimasin, leimasinta käyttää ryhmä itse. Tässä on varmaan parantamista jokaisella hallituspuolueelle ja ryhmällä. Valta on valunut ministereille ja hallitukselle aika vahvasti, Kankaanniemi myöntää.

Hänen mielestään omaa ministeriryhmää vastaan ei kuitenkaan tarvitse taistella.

– Päinvastoin. He tarvitsevat täyden tuen, mutta heille pitää asettaa tavoitteet ja vaatia niiden tavoitteiden toteutumista, Kankaanniemi linjaa.

Kankaanniemi toteaa, että kuluneet kaksi vuotta hallituksessa ovat olleet "tavattoman vaikeita", eikä tuloksiin voi olla täysin tyytyväinen.

– Siinä mielessä tiukempaa otetta vaativia varmasti löytyy, ja itsekin kuulun niihin. Mutta ei niin, etteikö mitään olisi saatu aikaiseksi, Kankaanniemi toteaa.