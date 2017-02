PS:n Mika Niikko: Aito avioliitto -äänestys kertoo, paljonko lapsen etu painaa päättäjien vaakakupissa

Perussuomalaiset sanoo tiedotteessaan saaneensa tahtonsa läpi lakivaliokunnassa, kun valiokunta päätti tehdä mietinnön Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta ja aloite päätettiin viedä täysistunnon käsittelyyn.

Lakivaliokunta esittää mietinnössään aloitteen hylkäämistä. Kansalaisaloitteen hyväksymisen puolelle asettuivat valiokunnassa vain perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat.

– Perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan adoptiolapsien asemasta uuden avioliittolain astuessa voimaan. Perussuomalaiset olisivat halunneet lakiin kirjauksen, jonka perusteella adoptoitavan lapsen biologiset vanhemmat voisivat halutessaan ilmoittaa, toivovatko lapsen adoptiota perinteiseen äidin ja isän käsittävään perheeseen, tiedotteessa sanotaan.

– Lapsella on isä ja äiti. Näin on aina ollut ja näin tulee olemaan. Me olemme lainsäätäjinä vastuussa siitä, minkälaisiin ympäristöihin ohjaamme biologisen perheensä menettäneet adoptiolapset. Perjantain äänestyksessä nähdään, kuinka paljon lapsen etu painaa maamme päättäjien vaakakupissa, sanoo kansanedustaja Mika Niikko (ps).

Aito avioliitto -aloitteesta on tarkoitus keskustella täysistunnossa torstaina. Äänestys on todennäköisesti perjantaina.

Perussuomalaiset olisivat halunneet mietintöön myös kirjauksen kirkkojen lain turvaamasta oikeudesta päättää vihkimiskäytännöistään.

– Pelkäämme, että uuden lain myötä kirkkoa aletaan painostaa luopumaan perinteisestä avioliittokäsityksestään. Julkisuudessa vellova keskustelu unohtaa sen tosiasian, että kirkoilla on oikeus määrätä vihkimiskäytännöistään riippumatta nyt tehtävistä lakimuutoksista. Avioliittoon liittyvä lainsäädäntö Suomessa tunnustaa kirkkojen autonomian. Tästä olisimme halunneet muistuttaa myös valiokunnan mietinnössä. Se ei sopinut sukupuolineutraalia avioliittoa kannattaville edustajille, sanoo lakivaliokunnan jäsen Laura Huhtasaari (ps).