Kertakäyttöinen promilletesti kertoo ajokunnon parissa minuutissa

Promilletestin taustalla ovat painetut biokemialliset ainesosat.

– Innovaatio ilmaisee sylkinäytteestä jo yli 0,2 promillea ylittävän alkoholipitoisuuden. Testitulos näkyy liuskan ’älypaperialueiden’ tummumisena, kertoo projektipäällikkö Marika Kurkinen VTT:ltä.

Jos vain vihreä kontrollialue on tummunut, veren alkoholipitoisuus on alle 0,2 promillea ja testi on toimintakuntoinen. Keltaisen testialueen tummuminen tarkoittaa, että alkoholipitoisuus on yli 0,2 promillea.

Erilaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien itsediagnostiikkatestien käyttö tulee arvioiden mukaan lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa. VTT:n kehittämä painetun älyn teknologia mahdollistaa kustannustehokkaan ja laajamittaisen tuotannon.