Professori ihmettelee masennuslääkkeiden haukkumista MTV:lle: Tutkimusnäyttö on hyvin vahva

– Meillähän on hyvin vahva tutkimusnäyttö siitä, että näistä lääkkeistä on oikein käytettynä tavattomasti hyötyä, sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola sanoo MTV:lle.

Hän ihmettelee tanskalaisen professori Peter Gøtzschen Helsingin Sanomien jutussa esittämiä väitteitä psyykenlääkkeiden käytöstä. Gøtzsche sanoo HS:lle, että hän on työtovereineen jopa todennut, että masennuslääkkeet kaksinkertaistavat itsemurhaa ennustavat riskitekijät.

– Näyttö on ollut vahvasti pikemminkin toiseen suuntaan: isoissa rekisteritutkimuksissa masennuslääkkeet liittyvät selvästi alentuneeseen itsemurhariskiin. Samaan aikaan me tiedämme, että Suomessa itsemurhien esiintyvyys on puolittunut viimeisten kymmenien vuosien aikana, ja varmasti masennuksen hoidon kehittyminen on siinä isossa osassa, Pirkola sanoo.

– Reitit ovat monet, eikä ole mitään yhtä tapaa parantua. Mutta kyllä meillä on hyvin vahva näyttö siitä, että placebo- eli lumekontrolloiduissa tutkimuksissa nimenomaan masennuslääkkeillä on aktiivista tehoa masennusoireisiin.