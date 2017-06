Suomen Turvallisuusverkoissa lakko – vaikeuttaa meneillään olevia harjoituksia

Johtajalla on johtajan vastuu ja siitä maksetaan johtajan palkka. Nyt Turvallisuusverkkojen asiantuntijoille on sälytetty erillislailla osa työnantajan vastuusta, mutta heille siitä vastuusta ei makseta mitään, toteaa ict-alan sopimusalavastaava Karri Lybeck Ammattiliitto Prosta.

Lakko keskiyöllä 1. kesäkuuta ja päättyy perjantaina kello 23.59.

Lakko saattaa aiheuttaa häiriötä meneillään olevien harjoitusten yhteyksissä. Meneillään olevissa sotaharjoituksissa uusien yhteyksien rakentaminen ei onnistu ja yhteyksien käyttöönotossa voi esiintyä jonkinasteisia häiriöitä.

Lakko koskee noin sadan toimihenkilön työtehtäviä noin kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Turvallisuusverkoilla on 13 toimipistettä pääkonttori mukaan lukien.

Henkilöstö haluaa neuvotella työehdoistaan, joita heikennettiin ulkoistuksessa. Puolustusvoimien omaa tietoliikenneverkkoa ylläpitävät noin 140 virkamiestä siirrettiin yhtiömuotoisen Suomen Turvallisuusverkon palvelukseen vuonna 2015.

Entisten virkamiesten piti siirtyä liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä, mutta työaika piteni ja lomapäivät vähenivät. Lisätöitä ei kompensoitu mitenkään, joten tosiasiassa asiantuntijoiden ansiot pienenivät noin 1,5 kuukauden ansioita vastaavalla määrällä.

Lisäksi asiantuntijoille säädettiin erillislailla rikosoikeudellinen virkavastuu, jota yrityksissä työskentelevillä ei ole.

– Henkilöstön vaatimus edelleen on, että asiasta ryhdytään neuvottelemaan, sanoo Karri Lybeck.

Suomen Turvallisuusverkko Oy kuuluu valtion kokonaan omistamaan Erillisverkko-konserniin, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Lybeckin mukaan Suomen Turvallisuusverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki ei ole ymmärtänyt, että rikosoikeudellisen virkavastuun säilymisestä työntekijöillä pitäisi maksaa ylimääräistä.

– Kyse on siitä, että johtajalla on johtajan vastuu ja siitä maksetaan johtajan palkka. Johtajien palkkaa perustellaan työnantajan vastuulla. Nyt Turvallisuusverkkojen asiantuntijoille on sälytetty erillislailla osa työnantajan vastuusta, mutta heille siitä vastuusta ei makseta mitään, toteaa Lybeck.