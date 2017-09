Sisäministeri Paula Risikko: Ei kukaan ole puoliksi laittomasti maassa

– En ole koskaan sanonut, että auttamista kriminalisoidaan, vaan sitä jos estetään viranomaisten toiminta ja myöskin se, että edistetään laittomuutta. Ei sellainen ole koskaan ollut Suomessa sallittua. Miksi se yhtä-äkkiä olisi? Ei kukaan ole puoliksi laittomasti maassa, vaan on joko laillisesti tai laittomasti, sisäministeri Paula Risikko totesi Ylen A-studiossa.

Laittomasti maassa olemisen edistämisen kriminalisoinnin varsinainen sisältö täsmentyy oikeusministeriön valmistelussa. Risikon mukaan etenkin poliisilta on tullut viestiä tilanteista, joissa viranomaisten toimintaa pyritään estämään.

– Nimenomaan edistetään laittomasti maahan jäämistä. Itsekin olen sitä mieltä, että laittomasti maassa oleminen ei ole kenenkään etu. On hyvin paljon mahdollista, että joutuu hyväksikäytetyksi tai laittomille poluille. Emme voi lähteä siitä, että edistäisimme laittomasti maassa oloa. Sehän on aivan selvää, ettei se ole järkevä teko. On nähty sitä, että on vastustettu poliisin toimintaa, kun poliisi tekee vain työtään. Tämä on se syy, ja nyt se on oikeusministeriössä arvioitavana, Risikko sanoi.

– Auttamista ei estetä. Ei missään nimessä. Ihmistä pitääkin auttaa silloin, jos hänellä on hätä, hän jatkoi.

Ministeri totesi, ettei turvallisuuden parantamiseen ja terrorismin torjuntaan tähtääviä toimia tehdä nyt Turun takia vaan niitä on tehty pitkin matkaa. Hän listasi useita Euroopan viimeaikaisia terrori-iskuja ja totesi, että Suomessa on varauduttu.

Hallitus lupasi budjettiriihessä torstaina lisäpanostuksia turvallisuuteen. Se merkitsee sekä lisärahaa viranomaisille että lainsäädäntötoimia. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (s.) totesi budjettiriihessä, että hallitus käy läpi terrorismilainsäädännön ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Terhon mukaan viranomaisille annetaan kaikki mahdolliset lainsäädännölliset välineet ennaltaehkäistä terroritekoja.

Laittoman maassaoleskelun edistäminen, kuten laittoman maahanmuuttajan piilottelu, kriminalisoidaan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tehdään uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa välittömästi säilöön. Ulkomaalais- ja kansalaisuuslakia muutetaan siten, että kansallisen turvallisuuden perusteella oleskelulupa voidaan tarvittaessa perua, asettaa maahantulokielto, perua kansalaisuus ja lakkauttaa pakolaisstatus.

Oppositiosta on väitetty, että hallitus aikoo tehdä auttamisesta rikollista. Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ovat arvostelleet päätöksiä jyrkästi.

– Paperittomien auttajista ollaan tekemässä nyt rikollisia. On huolestuttavaa, jos ihmiset kokisivat, että heidän täytyy rikkoa lakia noudattaakseen omaa moraalikäsitystään. Sellainen tuskin lisää kenenkään turvallisuutta, Touko Aalto kirjoitti facebookissa.

Li Andersson taas kutsui pääministeri Juha Sipilää "mieheksi, joka teki lähimmäisenrakkaudesta rangaistavaa".