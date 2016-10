IS: Näin presidentti kirjoitti kiusaamisesta kärsineelle

Ilta-Sanomat uutisoi presidentti Sauli Niinistön lähettämästä kirjeestä. Sen vastaanottaja on lievästi kehitysvammainen 43-vuotias nainen, joka oli kirjoittanut presidentille elämästään, kiusatuksi tulemisestaan ja sen käsittelystä.

Presidentti vastasi hänelle kirjeitse näin:

"Kiitos viestistäsi ja siitä että kerroit elämästäsi ja kuulumisistasi.

Olen hyvin pahoillani, että sinua on kiusattu. Kiusaaminen on aina väärin, eikä kenenkään pitäisi joutua sellaisen kohteeksi - erilaisuus ei ole mikään syy kiusata. Mukavaa on kuitenkin kuulla, että kirjoitusharrastuksesi kautta sinun on mahdollista purkaa huoliasi ja murheitasi. jatka ihmeessä kirjoitusharrastustasi!

Toivotan sinulle voimia ja hyvää jatkoa sekä mukavaa syksyä!

Parhain terveisin,

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti"