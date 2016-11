Presidentti Sauli Niinistö: Donald Trumpin ajatus Euroopan vastuunkannosta ei ole uusi

Presidentti Sauli Niinistö vieraili Brysselissä, jossa hän tapasi Naton pääsihteerin ja EU-päättäjiä. Vierailun yhteydessä hän kommentoi USA:n presidentinvaaleja.

Presidentin kanslian sivujen mukaan Niinistö huomautti, ettei presidentiksi valitun Donald Trumpin ajatus siitä, että Euroopan on kannettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan, ole uusi.

"Se on sävel, jota Yhdysvalloista on kuultu jo vuosia. Luulen, että EU:n Nato-maiden on aika avoimesti myönnettävä, että aika paljon eletään Yhdysvaltojen varassa sotilaallisen turvallisuuden suhteen. Ero Suomeen on selvästi näkyvä. Me olemme ylläpitäneet kaikki nämä vuodet asevelvollisuutta", Sauli Niinistö totesi.

Presidentin mukaan tämä näkyy myös suomalaisten halukkuudessa puolustaa omaa maataan.

"On eräällä lailla tuudittauduttu (joissain EU-maissa) siihen, että puolustuksen hoitaa Nato ja Nato on pääosin tietysti Yhdysvallat".

Helsingin Sanomien mukaan.presidentti katsoi, että "saattaa olla, että Trump tarjoaa (Venäjän presidentille Vladimir) Putinille tien päästä ulos Syyriasta istumalla samaan pöytään, tasavertaisena".

Niinistö huomautti Putinin Trumpia onnitellessaan painottaneen mahdollisuutta käydä neuvotteluja tasavertaisuuden pohjalta.

Presidentti sanoi pohdintansa olevan yksityisajattelua eikä sen perusteeksi ole "kättä pidempää".

"Vaarana on tietysti se, että Venäjä vahvistaa asemaansa siellä ennen, että se on riittävä heidän tavoitteilleen. Vaara sen vuoksi, että se on sitten verenvuodatusta", presidentti sanoi HS:ssa.

"On tasan kaksi tapaa, kääntää selkä tai pyrkiä dialogiin. Ja Suomen kohdalla erityisesti naapuruuden vuoksi on katsottu tarpeelliseksi pitää yllä dialogia, ja se on saanut kyllä pelkkää kiitosta".

Presidentti toisti ilahtuneensa siitä, miten sovittelevasti Donald Trump puhui vaalivoittonsa jälkeen.

"Minäpä esitän nyt sellaisen toivomuksen, että toivottavasti Trump jatkaa tätä tapaansa perua kaikki puheensa. Ja luulen, että siihen on mahdollisuuksiakin, tai että hän niitä ainakin pehmentää".