Huippuvirkamies on nyt suosikki oikeuskansleriksi

Vuodesta 2007 oikeuskanslerina toiminut Jaakko Jonkka jää eläkkeelle. Hänen seuraajansa nimittämisestä syntyi viime viikolla uutisia, kun oikeusministeriössä oli valmisteltu henkilöesitys ja jopa ilmoitettu muille hakijoille ministeriön ehdokkaasta ja nimityksen aikataulusta.

Maan hallituksessa ehdokkaasta ylimmäksi laillisuusvalvojaksi ei kuitenkaan ollutkaan yksimielisyyttä. Nimitystä tuotiin valtioneuvoston istuntoon ja julkisuuteen budjettiriihen, puolivälitarkastelun ja muiden kiireiden lomassa. Työn paljoutta ja sairastelua valitelleen oikeusministerin ministeriö ei ollut informoinut muita päättäjiä, joille asia tuli yllätyksenä.

Perinteisesti oikeuskanslerista on haettu yksituumaisuutta. Oikeuskanslerin nimittää hallituksen esityksen jälkeen tasavallan presidentti.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) suosikki oikeuskansleriksi on oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti. Kokoomuksellekin Pöysti kelpaa.

Rovaniemeltä lähtöisin oleva Tuomas Pöysti, 47, on poikkeuksellinen virkamies. Pöystin nauttiman kannatuksen syyt alkavat selvitä jo hänen uraansa tarkastelemalla:

Tuomas Pöysti on viime vuodet tunnettu suurta sote-uudistusta johtavana alivaltiosihteerinä.

Sitä ennen hän oli valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja 2007-2015.

Sitä ennen Tuomas Pöysti oli valtioneuvoston ensimmäinen controller 2004-2006. Sitä ennen hän oli neuvotteleva virkamies ja hallintosihteeri valtiovarainministeriössä.

Pohjoisen miehelle on siten kertynyt asiantuntemus valtion toimintojen valvojana ja tuntijana. Hän on myös hallinto-oikeuden dosentti.

Julkisuudessa on esitetty päättäjien Tuomas Pöysti -sympatioiden syyksi mielikuvituksellisiakin motiiveja ja teorioita kilpailijoiden teoista. Todellisuudessa syynä vaikuttavat olevan Pöystin moitteettomat näytöt tehtävissään. Päättäjät ovat jopa innostuneita asiallisesta ja vähän jäyhästä miehestä, joka "ei pelkää ketään". Häntä kuvaillaan rohkeaksi työmyyräksi, myönteisesti itsesuojelukykyäkin vailla olevaksi hallinnon virheiden kimppuun kävijäksi, "ja eikö se ole juuri sitä mitä tarvitaan".

Pöystin sanotaan olevan "superälykäs ja nopea" virkamies, jolle on kertynyt monialainen osaaminen. Siinä missä monet muut oikeuskansleriksi hakijat näyttävät toimineen pääosin akateemisen oikeustieteen parissa ja heidän hallintokokemuksensa on voinut jäädä ohueksi, on Pöysti ollut valtionhallinnon avainpaikoilla ja valvomassa niitä - ja sivussa toiminut myös oikeustieteen parissa.

"Suomen kovimpia tyyppejä. Hän on intohimoinen ja haluaa uudistaa instituutioita", eräs päättäjä kuvailee. Uudistushalu ei ole vähäinen tekijä myöskään pääministerin listalla.

Tuomas Pöysti on naimisissa Ruxandra Balboa-Pöystin kanssa, ja heillä on kaksi lasta. Belgialainen vaimo löytyi Euroopan oikeustieteen opiskelijoiden liiton hallituksesta, jossa molemmat olivat samaan aikaan. Perhe osallistuu aktiivisesti HJK:n junioritoimintaan.