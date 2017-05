Tuomas Pöysti nimitetty oikeuskansleriksi

Valtioneuvosto esitti tiistaina tiedotteensa mukaan, että tasavallan presidentti nimittäisi oikeuskansleriksi alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Tasavallan presidentti nimitti esityksen mukaisesti Pöystin oikeuskansleriksi.

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti työskentelee sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteerinä. Pöysti on aiemmin toiminut muun muassa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja kansainvälissä tehtävissä Euroopan petoksentorjuntaviraston valvontakomiteassa.

Tiedotteen mukaan Pöystillä on monipuolinen oikeudellinen osaaminen sekä kokemus muun muassa valtionhallinnosta ja vaativista lainvalmistelun johtamistehtävistä. Hän on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentti ja hänellä on oikeustieteellistä kirjallista tuotantoa.

Oikeuskanslerin virkaa haki yhdeksän henkilöä. Edellinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka jäi eläkkeelle toukokuun alusta.