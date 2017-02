Postin toimitusjohtaja postilain muutoksesta: Suhtaudumme kilpailuun avoimesti

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle esityksen postilain uudistuksesta, joka toteutuessaan tarkoittaisi muutoksia erityisesti postin jakeluun. Esityksen mukaan kirjeposti voitaisiin jakaa varhaisjakeluverkon alueilla harvemmin kuin viidesti viikossa. Viiden päivän jakeluvelvoite koskisi yhä varhaisjakeluverkon ulkopuolisia alueita, käytännössä haja-asutusseutuja.

Postin Postipalvelujen liiketoimintajohtaja Turkka Kuusisto korostaa, että jakelumuutos koskee vain postimerkillistä kirjepostia, joka kattaa vain noin viisi prosenttia jaettavasta materiaalista. Suomalaiset vastaanottavat vuosittain keskimäärin noin 11 kirjettä tai postikorttia. Valtaosa tästä määrästä on joulukortteja.

Lehdet ja yrityskirjeet, kuten laskut, ovat sääntelyn ulkopuolella, ja ne jaettaisiin yhä kaupalliselta pohjalta asiakkaiden tarpeiden mukaan.

‒ Postinjakelu jatkuisi siis yhä 5‒7-päiväisenä myös kaupungeissa, Kuusisto sanoo.

Lakiesityksen mukaan varhaisjakeluverkon ulkopuolisilla haja-asutusalueilla, joissa jatkuu 5-päivän jakeluvelvoite, palvelun tarjoajat kilpailutetaan. Posti on lausunut liikenne- ja viestintäministeriölle, että kilpailutus uhkaa nostaa asiakkaiden jakelukustannuksia ja aiheuttaa lisää hallinnollista taakkaa. Postin jakelu eri tavoin eri alueille voi aiheuttaa lisätyötä esimerkiksi postin lajitteluun.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo Postin suhtautuvan kilpailutukseen kuitenkin avoimesti.

‒ Yksi huoli on se, että kilpailutilanne voi johtaa irtisanomisiin, sillä Postin ja kilpailijan päällekkäiset jakeluverkot eivät tietenkään ole kannattavia. Meidän on kilpailutilanteessa löydettävä kaikkein tehokkain toimintatapa. Nyt on odotettava, mikä Viestintäviraston tulkinta kilpailutuksesta on, Malinen sanoo.

Postilain muutoksella pyritään vastaamaan valtion digitalisaatio- ja norminpurkutavoitteisiin. Jaettavan paperipostin määrä on laskenut jyrkästi kaikissa pohjoismaissa vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Postin tulevaisuuden toivo on logistiikassa, mutta myös muita palvelualueita pilotoidaan. Mediassa huomiota ovat saaneet muun muassa ruohonleikkuu- ja vanhuksille suunnatut palvelut, jotka ovat Postin kokonaistarjonnassa kuitenkin marginaalisia.

‒ Uudet palvelualueet eivät tule eivätkä voi korvata perustoimintaamme, vaan ne ovat tukitoimintaa. Haasteena on, miten voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää jo olemassa olevaa kalustoa, toimitusjohtaja Malinen sanoo.

Postilain muutoksen on määrä tulla voimaan 1. kesäkuuta.