Postista voi tilata vanhukselle ulkoilukaverin

Postin ulkoilukaveri käy asiakkaan luona sovittuna aikana joko kerran tai kaksi kertaa viikossa. Palvelulle voi valita puolen tunnin tai tunnin ajan. Ulkoilu toteutetaan asiakkaan ehdoilla ja asiakkaan määräämää reittiä ja vauhtia.

Palveluun valitut Postin työntekijät saavat yhdessä asiantuntijoiden, vanhustyön geronomin ja fysioterapeutin, kanssa laaditun Ulkoilukaveri-koulutuksen. Ensimmäisellä kerralla asiakas tutustuu omaan, vakituiseen ulkoilukaveriinsa, ja samalla kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tarpeet palvelulle.

– Tavoitteemme on tuoda vireyttä ja juttuseuraa ikääntyneen asiakkaan arkeen. Posti toimii maanlaajuisesti, ja meillä on pitkä kokemus vanhusten ateriakuljetuksista ja asiakkaiden luottamuksellisesta kohtaamisesta. Tälle osaamiselle on luontevaa rakentaa arjen kotipalveluita, Postin Kotipalveluiden johtaja Petri Kokkonen kertoo.

Postissa pääluottamusmiehenä toimiva Juha Torvinen pitää uusia kotipalveluita tärkeänä henkilöstölle.

– Kun perinteinen kirjeposti on hiipumassa, siitä ei tulevaisuudessa ole kaikille töitä. On tärkeää nähdä, mitä muuta voidaan tehdä. Olen haastatellut hoivatehtäviä tekeviä ja muissa kotipalveluissa toimivia postilaisia, ja tekijät ovat pääsääntöisesti tykänneet uudenlaisista töistä, Torvinen sanoo.

Posti aloittaa tammikuussa Ulkoilukaveri-palvelun, jonka voi tilata itselle tai läheiselle 25.11.2016 alkaen.