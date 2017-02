Vanhusten ruoka sekä ajokortit ja passit Postista - pääministeri väläytti

Postilla on yhteysverkosto suomalaisten ovilla käymiseen.

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski kysyi torstaina eduskunnan kyselytunnilla postikeskustelussa, olisiko mahdollista, että Posti saisi hoitaakseen valtion toimintoja.

– Onko mahdollista että niitä viranomaistoimia, joita olemme nyt yksityiselle toimijalle, R-kioskille (antaneet) - joka niitä on mallikkaasti hoitanut. Mutta meidän lupia tällä hetkellä jakaa yksittäinen ulkolainen yhtiö. Olisiko mahdollista nähdä omistajaohjauksen suunnasta tai ministeriön suunnasta, että meidän passimme ja ajokorttimme voisivatkin kulkea postitoimistojen kautta? Otettaisiin tämä pallo takaisin haltuun valtion omistamalle yhtiölle, Jari Myllykoski sanoi.

Ulkolaisella yhtiöllä Myllykoski ilmeisesti tarkoitti R-kioskin nykyistä norjalaisomistusta.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi, että "tämä on aivan mahdollinen skenaario tulevaisuudessa, että myös viranomaistehtäviä Posti hoitaa".

– Posti myös voi jatkossa hoitaa sellaisia kotipalveluihin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi vanhusten ruokahuoltoon liittyviä toimia ja tämäntyyppisiä voi olla yhdistettynä siihen, että siellä kotiovella käydään. Tämäntyyppisistä tulevaisuuden skenaarioista on keskusteltu, Juha Sipilä sanoi.

– Tämä ruohonleikkaus on nyt aika kaukana siitä Postin perusytimestä... Mutta ehkä se osoittaa sen, että yhtiössä on kuitenkin innovatiivisuutta ja laaja-alaisuutta katsoa monipuolisesti, mitä mahdollisuuksia siltä ydinosaamisen pohjalta jota yhtiöllä on, voidaan rakentaa.