Kohta voit yrittää bongata kasvokuvasi postimerkistä

Posti julkaisee 9. toukokuuta kasvokuvista kootut Suomi 100 - Suomen kasvot -postimerkit, joita varten Posti pyysi viime syksyllä kampanjassa kasvokuvia.

Näistä tuhansista kuvista on muodostettu mosaiikkimaisesti erilaisia postimerkkejä, jotka on sijoiteltu postimerkkivihkoihin Suomen kartan muotoon. Jokainen postimerkki ja vihko on erilainen.

– Näitä postimerkkejä kannattaa katsoa tarkkaan, sillä merkeistä postinsaajat ja lähettäjät voivat bongata omia tai tuttaviensa kasvokuvia, Postin Design Manager Tommi Kantola kertoo Postin tiedotteessa.

Postimerkkien suunnittelusta vastasi graafikko Klaus Welp ja teknisestä toteutuksesta mainostoimisto Bob the Robot. Postin mukaan vastaavalla tavalla valmistettuja postimerkkejä ei ole tiettävästi aikaisemmin tehty missään päin maailmaa.

Suomi 100 - Suomen kasvot -vihossa on kymmenen kotimaan ikimerkkiä (1,30 euroa/kpl). Vihkoja on painettu 60 000 kappaletta. Julkaisu on osa valtioneuvoston kanslian kokoamaa virallista Suomi 100 -hankeohjelmaa.

Graafikko Erik Bruunin taidokasta kynän jälkeä puolestaan nähdään kolmessa erillisessä postimerkkijulkaisussa. Arktika-pienoisarkissa esitellään pohjoisessa pesiviä muuttolintuja. Arktika tarkoittaa arktisilla alueilla pesivien lintujen muuttoa, jota varsinkin keväisin harrastajat seuraavat Suomenlahden rannoilla.