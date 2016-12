Polttoaineverotus kiristyy ensi vuoden alussa

Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousee keskimäärin kolme prosenttia, jonka jälkeen fossiilisen bensiinin polttoainevero on 70,25 senttiä litralta.

Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotason nousu on noin viisi prosenttia, ja fossiilisen dieselin polttoainevero on korotuksen jälkeen 53,02 senttiä litralta.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan bensiinin ja dieselöljyn runsaan kahden sentin veronkorotus litralta tarkoittaa keskimääräiselle henkilöautoilijalle 30-35 euron lisämenoa vuodessa.

Rikittömän kevyen polttoöljyn osalta verotason nousu on keskimäärin noin seitsemän prosenttia, ja kevyen polttoöljyn polttoainevero on korotuksen jälkeen 22,87 senttiä litralta. Esimerkiksi talossa, jossa lämmitysöljyn vuosikulutus on 2000 litraa, veronkorotus merkitsee noin 35 euron lisäkustannusta vuositasolla.

Moottoreissa ja lämmityksessä käytettävästä nestekaasusta ja bionestekaasusta ryhdyttiin kantamaan valmisteveroa tämän vuoden alussa. Vero nousee ensi vuoden alussa ja on sen jälkeen 26,65 senttiä kilolta.

Käyttötarkoitus ratkaisee nestekaasun verottamisen. Esimerkiksi käyttö kotitalouksissa, tilojen lämmityksessä, trukkien ja työkoneiden polttoaineena sekä joissakin teollisuusprosesseissa on verollista.

Vuonna 2015 nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroja yhteensä 2,91 miljardia euroa. Määrä muodosti suurimman tuoton tullin kantamissa veroissa. Bensiinin, dieselöljyn ja polttoöljyjen verotusta kiristettiin edellisen kerran vuoden 2015 alussa. Kevyen polttoöljyn verotus nousi myös tämän vuoden alussa.