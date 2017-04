Sakkoja tiedossa – poliisilla nopeusvalvontamaraton

Valvonta alkoi tänä aamuna kello 6 ja päättyy torstaina 20.4. kello 6.

Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) koordinoima valvontaoperaatioon osallistuu yli 20 Euroopan maata ja se toteutetaan kolmannen kerran.

Valvonta toteutetaan sekä poliisin voimin että automaattivalvonnalla ja sitä kohdennetaan kaikkein riskialteimmalle tiestölle.

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston mukaan ylinopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla. EU-komission mukaan se on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosiraportin 2015 mukaan ajonopeuteen (mm. muassa ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon ja ajoneuvoon nähden) liittyviä riskitekijöitä oli mukana 31 prosentissa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.

– Tavoitteenamme on, että valvonnalla ja siitä tiedottamisella on liikenneonnettomuuksia ennalta estävää vaikutusta. Tärkeää on, että kuljettajat tarkastelisivat omaa ajokäyttäytymistään ja myös nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä omalle ja muiden tienkäyttäjien turvalliselle liikkumiselle, poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta sanoo.