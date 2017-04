Rikollisseurue sai maksut näyttämään maksetuilta: Huijasi kymmenientuhansien omaisuuden

Itä-Suomen poliisi on selvittänyt Itä-Suomessa maaliskuun 2017 aikana tapahtunutta petosrikosten sarjaa. Kokonaisuuden tutkinta sai alkunsa Varkaudesta ja Savonlinnasta 22.–23.3.2017 tapahtuneiden rikosten selvittämisestä.

Varkaudessa neljän miehen seurue oli asioinut vaateliikkeessä ja ostanut sieltä lähes 5000 euron arvosta vaatteita.

Savonlinnassa seurue oli asioinut soitinliikkeessä sekä työkoneita myyvässä liikkeessä. He hankkivat soittimia noin 8500 euron arvosta ja työkoneita lähes 3000 euron edestä.

Rikoksilla hankitun omaisuuden yhteisarvo on yli 28 000 euroa.

Tekotapa kaikissa tapauksissa on ollut samanlainen. Ostajana toiminut mies on pyytänyt maksukortilla suoritetussa maksutapahtumassa pin-koodia pyytävän varmennekyselyn ohittamista. Lisäksi myyjä on luovuttanut myyjän maksupäätelaitteen ostajan käsiteltäväksi.

Ostaja on pystynyt manipuloimaan maksutapahtumaa niin, että maksu on myyjän näkökulmasta näyttänyt maksetulta, vaikka todellisuudessa näin ei ollut. Vasta seuraavana päivänä myyjäliikkeessä on selvinnyt, ettei maksua ole tosiasiassa tapahtunut.

Esitutkinnan aikana kaksi seurueen jäsentä on vangittu, ja toinen näistä henkilöistä on edelleen vangittuna. Vangittuna olleet henkilöt jäivät etsintäkuulutuksen perusteella kiinni Itä-Uudellamaalla.

Esitutkinnassa on kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä yhteensä neljää eri henkilöä. Yksi rikoksesta epäilty on edelleen tavoittamatta, ja hänet on etsintäkuulutettu.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että edelleen vangittuna oleva henkilö on pääasiassa vastannut maksukortilla tehdyistä ostoista.

Asianomistaja-tahoina kokonaisuudessa on edellä mainittujen kauppaliikkeiden lisäksi ollut ravintoloita, taksiyrittäjiä sekä yksi hotelli.

Vangittua henkilöä epäillään vastaavalla tekotavalla Etelä-Suomen alueella loppuvuoden 2016 aikana tapahtuneesta petoskokonaisuudesta.

Poliisi kehottaa kauppaliikkeitä huolellisuuteen maksukortilla tapahtuvissa maksutapahtumissa.