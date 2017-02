Poliisin mukaan yksi asia yhdistää nettipetoksia

Nettipetoksen tekijöillä on usein käytössään useampia pankkitilejä.

Poliisi tiedottaa Facebook-sivuillaan, että kovin monia nettipetoksia yhdistää kiire.

– Kyllähän sen ymmärtää, että käytetyn tavaran myyjä tahtoo esineestä eroon, mutta sopii sitä hieman ihmetellä, jos ostajaa vaaditaan tekemään rahansiirto välittömästi. Siis aivan nyt juurikin heti, päivityksessä sanotaan.

Myyjä voi Poliisin mukaan luoda kiirettä muun muassa pelottelemalla, että kauppa menee sivusuun, jos rahoja ei makseta heti.

– Fiksu nettiostaja ottaa tässä vaiheessa syvään henkeä, ja miettii, onko tavaraa edes olemassa vai olenko juuri lahjoittamassa rahojani nettipetoksen tekijälle?

Monilla nettipetoksien tekijöillä on Poliisin mukaan ollut taktiikkana, että heillä on kavereidensa avulla käytössään useampien pankkien tilit. Näin petoksen tekijä voi pyytää maksua tilille, joka on samassa pankissa kuin ostajan tili. Näin rahat siirtyvät heti, ja ne voidaan käydä nostamassa pankkiautomaatilta.

– Siksi on okei hieman ihmetellä, jos rahat pitää maksaa kokonaan eri henkilön tilille, kuin sen, jonka kanssa kauppaa käy. Tämä koskee siis yksityishenkilöiden välistä kaupankäyntiä; yritysten tilit ovat yleensä yritysten nimissä, Poliisi varoittaa.