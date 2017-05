Poliisi varoittaa: Huijarit myyvät kadulla varastettua tavaraa ylihintaan

Helsingin poliisi varoittaa vilpillisistä kauppiaista, jotka myyvät väärennettyä tai mahdollisesti jopa varastettua tavaraa julkisilla paikoilla.

Viimeisin tapaus ilmoitettiin Helsingin poliisille tämän viikon tiistaina 23.5. puolenpäivän aikaan. Poliisi epäilee, että ulkomaalaisen näköinen mies oli huijannut pariskuntaa Kannelmäessä myymällä näille "aitoja nahkatakkeja", jotka eivät osoittautuneetkaan hintansa arvoisiksi.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun mies oli alkanut sitkeästi myydä nahkatakkeja kadulla Kannelmäessä miehelle, joka oli matkalla naisystävänsä luo. Hän seurasi uhria aina hänen naisystävänsä asunnolle ja puhui hyvää suomea.

– Mies kertoi tulleensa Italiasta vaatemessuille Suomeen, ja nyt messujen loputtua häin ei mukamas haluaisi enää kuljettaa kyseisiä esittelynahkatakkeja takaisin Italiaan. Näin hän perusteli sitä, että halusi myydä ne pois kuudensadan euron kappalehintaan, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Markku Silén.

Hän antoi pariskunnalle myös käyntikorttinsa. Mies oli vakuutellut, että nahkatakit ovat aitoja, ja tarjosi kaupan päälle vielä pari muutakin takkia. He myöntyivätkin tarjoukseen.

Mies oli kuljettanut heidät kauppakeskus Kaaren paikoitusalueelle, ja uhrit olivat käyneet nostamassa rahaa 1200 euroa. Tämän jälkeen mies vei pariskunnan kotiinsa, antoi heille takit ja poistui paikalta.

Hieman myöhemmin he alkoivat epäillä tulleensa huijatuksi ja takkeja keinonahkaisiksi, jopa varastetuiksi. Huijari on jäänyt toistaiseksi kateisiin. Poliisi tutkii tapausta petoksena.

– Tämäntyylisiä huijauksia on valitettavasti joka kesä. Näitä yhdistää yleensä se, että huijareilla on olevinaan kiire lähteä jonnekin, esimerkiksi takaisin Italiaan. He myyvät rihkamaa tai varastettua tavaraa mukamas paljon halvemmalla, vaikka oikeasti uhri saattaa maksaa tavaroista kymmenkertaisia summia tavaroiden arvoon nähden, Silén kertoo.

Poliisi muistuttaa, ettei tämäntyylisissä tapauksissa kannata lähteä ostamaan tavaroita, sillä niiden alkuperästä tai aitoudesta ei ole mitään takeita. Akuutissa tilanteessa tällaisista tapauksista kannattaa ilmoittaa hätäkeskukseen soittamalla 112.