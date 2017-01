RKP:n Anna-Maja Henriksson: Ajatus pohjoismaisesta kansalaisuudesta elää

Anna-Maja Henriksson toteaa perusteluna, että "epävarmasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen tarvitsemme ystäviä, jotka ajattelevat kanssamme samalla tavalla, ja joilla on aito halu parantaa globaalia tilannetta".

– Tarvitsemme ystäviä, jotka arvostavat yksilön vapauksia ja oikeuksia protektionismin ja eristäytymisen sijaan, hän sanoo.

Pohjoismaiden neuvosto kokoontui keskiviikkona Oslossa ja yksi kokouksen kuumimmista aiheista oli jäsenaloitteen pohjoismaisesta kansalaisuudesta edistäminen.

– Aloitteessa on kyse pohjoismaalaisten kansalaisten arjen helpottamisesta. Silloin tarvitaan laaja tilanneanalyysi, jotta näkisimme, mitä toimenpiteitä tulee toteuttaa. Yhteinen henkilötunnus voisi olla tärkeä osa palapeliä, mutta ei ainoa. Meidän on kyettävä laajentamaan perspektiiviä ja keskittymään siihen, mikä on tärkeää kansalaisten näkökulmasta. Koen, että raja-aitojen poistamisesta on laaja yhtenäisyys, mutta että suorasta pohjoismaisesta kansalaisuudesta ollaan haluttomia puhumaan, Henriksson toteaa.