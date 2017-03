Planmeca-yhtiön tonttihanke: "Vakava muistutus punavihreiden käytännön politiikasta"

Planmeca on nettisivujensa mukaan suomalainen työnantaja terveysteknologian kärjessä.

– Vakava puheenvuoro punavihreiden käytännön politiikasta. Kannattaa tutustua.

Näillä saatesanoilla kokoomuksen Jan Vapaavuori on jakanut Twitterissä tästä löytyvän Kauppalehden Arno Ahosniemen kolumnin. Siinä kerrotaan vihreiden kohtelusta Itä-Helsingissä toimivaa Planmecan rakennushanketta kohtaan.

Hammashoitoteknologian konserni halusi rakentaa koulutustiloja tontilleen Vuosaaressa ja tarvitsi kaavamuutoksen. Vihreiden esittämänä ja kannattamana kaupunkisuunnittelulautakunta torppasi hankkeen syksyllä äänin 5-4.

Tontilla ei ole luontoarvoja eikä virkistyskäyttöä, vaan KL:n mielestä "vihreiden vastustaminen perustui silkkaan populismiin".

Sittemmin kaupunginhallitus otti asian itselleen. Hanke hyväksyttiin kaupunginhallituksessa äänin 11-4 ja helmikuussa valtuustossa äänin 43-37.

– On käsittämätöntä, että kaupunkisuunnittelulautakunta oli lähellä torpata hankkeen yritykseltä, jolla on yli 700 miljoonaa euroa liikevaihtoa, josta suurin osa tulee ulkomailta. Mikä tärkeintä, Planmeca on Helsingin suurimpia teollisia työnantajia, KL:n Arno Ahosniemi kirjoittaa.

– Vihreiden on vaikeaa perustella millään järkevällä syyllä, miksi tällaisen yhteisöveronmaksajan ja ansiotuloverotuksen lähteen hanke piti torjua. Toki osa vihreistä valtuutetuista kannatti Planmecan hanketta. Puolue ei ole täysin yritysvastainen.