Petteri Orpo: Sdp arvostellut kaikkea, mutta lääkkeitä ei näy

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo avasi lauantaina puolueen puheenjohtajapäivät Turussa. Kokoomuslaiset lähtevät päivän lopuksi kuntavaaliristeilylle.

Kokoomusjohtaja muisteli avauksessaan vuotta 2003. Hän kertoi tuolloin mietityn, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oleellista. Päädyttiin kutsumaan puolueyhdistysten puheenjohtajat vastaavaan tilaisuuteen puhumaan kokoomuksen suunnasta.

– Sieltä päivästä tähän, ei tämä ihan huonosti ole mennyt, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä on merkittävä asema tässä maassa. Se perustuu siihen työhön, mitä te teette.

Orpo onnitteli Sdp:n puheenjohtajaksi juuri uudelleen valittua Antti Rinnettä.

– Ja kohtuullista menestystä Antille ja puolueelle.

Päällimmäinen mieleen jäänyt muistikuva Sdp:n puheenjohtajakampanjasta Petteri Orpolle oli, että arvosteltiin kaikkea mitä hallitus tekee.

– Se mitä olen kaivannut ja mikä uupuu on se, että he kertoisivat omia lääkkeitään siitä, miten sosialidemokraatit haluaisivat Suomea kehittää. Mitkä ovat heidän lääkkeensä talouskasvun aikaansaamiseksi? Mitkä ovat heidän lääkkeensä siihen, että mahdollisimman moni työtön pääsisi töihin kiinni? Mitkä ovat heidän lääkkeensä, että miten Suomi pärjää tässä vaikeassa kansainvälisessä tilanteessa, Orpo kysyi.

– En minä ole kuullut heiltä niitä lääkkeitä. Haluan kuulla sen heidän vaihtoehdon, jota en ole tähän mennessä kuullut.

– Siksi en ole niin kovin suurella huolella ottanut heidän julistustaan siitä, että he voittavat kuntavaalit ja eduskuntavaalit. Se on vähän turhan hätäistä puhetta politiikassa. Politiikka perustuu tekoihin.

Orpon mukaan kokoomus on keskeisellä paikalla tekemässä niitä tekoja Suomen hyväksi ja suomalaisten hyväksi. Hänen mukaansa voidaan olla aivan ylpeitä siitä työstä, mitä hallituksessa on tähän asti tehty, mutta työ on yhä kesken.

– Meillä on hyvä hallitusohjelma. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että se toteutuu ja siitä pidetään kiinni, hän sanoi.