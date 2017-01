Opetusjohtaja LV:lle: Opettajien auktoriteetti murtunut, muiden maiden koululaiset käyttäytyvät paremmin

Opetushallituksen pääjohtajan paikalta Espoon sivistystoimen johtajaksi siirtynyttä Aulis Pitkälää on haastatellut Länsiväylä.

Pitkälän mukaan koululaisten käytöstavat ovat kateissa, tämä kumpuaa opettajien auktoriteetin murenemisesta ja monen muun maan koululaiset käyttäytyvät suomalaisia paremmin.

Aulis Pitkälä huomauttaa, että monissa maissa opettajia teititellään. Ulkomaiset vieraat Suomessa ihmettelevät opettajien sinuttelua.

"Opettajien asema on heikentynyt. Opettaja ei voi olla kaveri eikä häntä saa puhutella kuin kaveria", Aulis Pitkälä sanoo LV:lle.

Hänen mukaansa huonoissa käytöstavoissa ja koulukiusaamisessa heijastuvat myös kotien ongelmat. Huono käytös näkyy kouluissa rauhattomuutena, kiusaamisena ja opettajien väsymisenä.

"Sosiaalinen media on tullut sellaiseksi väyläksi kiusata, johon on vaikea päästä kiinni. Se on hirmu julmaa".