Maanviljelijän purkaus: Rainbow ja Pirkka ovat painajaisia

Somerolainen kananmunayrittäjä Mikko Välttilä kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuorossa K-ryhmän Tuottajalle kiitos -kampanjasta. Sillä K-ruokakaupat kiittävät suomalaisia elintarvikeyrittäjiä.

– Pirkka-maidon kyljessä on lupaus siitä, että purkin tuotosta 3 senttiä tilitetään tuottajalle. Ja vielä LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ! Oli vielä kutsu keskustelemaan sosiaaliseen mediaan hashtagilla #tuottajallekiitos. Siinä, Kesko. Olkaa hyvä. ilmaista mainosta, Mikko Välttilä kirjoittaa ironisesti.

Hänen mukaansa heidän kotonaan ei kaupan merkkejä osteta. Nähtyään viimein kampanjan "hitsasi kiinni välittömästi".

Välttilä kirjoittaa suomalaisen ruoan olevan kallista - ja samaan aikaan tuottajahinnat ovat niin alhaisia, että "lähes kaikki tuotantosuunnat ovat konkurssin partaalla".

– Aika ilmeistä: kauppa ja teollisuus vetävät liikaa välistä. Teollisuuskin alkaa olla talousvaikeuksissa. Jäljelle jää kauppa. Sinne hukkuu ruoan hinnasta leijonanosa.

Hänen mukaansa molemmat suuret suomalaiset kauppaketjut tekevät kaikkensa, että saisivat oman private label -tuoteryhmänsä mahdollisimman isoksi ja kauniiksi.

– Rainbow ja Pirkka ovat ne kauniit kukkaset, joita nämä jättiläiset kämmenellään pitävät. Mainontaan käytetään valtavia summia ja tuoteperheet laajenevat jatkuvasti. Ja kansa ostaa.

Maanviljelijälle ja ruokateollisuudelle tämä on hänen mukaansa painajainen. Hän käyttää esimerkkinä kananmunia.

Niissä Rainbow ja Pirkka pitävät yhdessä noin 50 prosentin markkinaosuutta. Tuotemerkeillä ei ole omaa tuotantoa, vaan ne ostavat tuotteet muualta.

– Homman kauneus, tai kauheus katsantokannasta riippuen, on neljännesvuosittainen käänteinen huutokauppa. Siinä ratkaistaan se, kuka saa seuraavan kolme kuukautta tuottaa ja pakata Rainbow-munat. Tukut kilpailevat verissä päin tuosta oikeudesta. Yksi voittaa, kolme häviää. Seuraavaksi kilpaillaan sitten Pirkan pakkaamisesta. Molemmissa vain ja ainoastaan hinta ratkaisee. Se, joka homman halvimmalla tekee, voittaa, Välttilä kuvailee.

– Ja kun yritys on ensin painanut omat kulunsa minimiin saadakseen sen halvimman hinnan sopimuksen, ei ole enää mitään mistä ottaa, paitsi tuottajahinta. Ja voi pojat, että siitä on otettu. On kahmittu oikein kunnolla jo monta monta vuotta.

Tästä syystä Mikko Välttilä kertoo kaupassa käydessään käyvänsä välillä kolmessakin eri liikkeessä.

– Kun ensimmäisestä ja välillä vielä toisestakaan ei saa "Rainbow-vapaana" tarvitsemaani tuotetta.

Hänen mielestään K- ja S -ryhmät ovat itse aiheuttaneet koko tuottajakriisin.

– Omalla ahneudellaan ja määräävän markkina-aseman väärinkäytöllään ne ovat imeneet itselleen maaseudun kassavirran JA pääomat.

– Ja nyt ne kehtaavat kiillottaa omaa kilpeään kertomalla, että halpuuttaminen on lisännyt suomalaisen ruoan kulutusta ja että #tuottajallekiitos palauttaa Pirkka-maidosta lypsykarjatilalliselle kolme senttiä.