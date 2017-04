"Syyttävät samoista päätöksistä joita olivat itse tekemässä"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa haastateltiin Ylen tv-uutisissa ennen kuntavaalien torstai-illan puheenjohtajatenttiä.

– Kyllä vaalit ratkaisee se, mikä puolue kolmesta (suuresta) pystyy parhaiten vakuuttamaan suomalaiset siitä, että hoidetaan kunnissa hyvin asioita, vastuullisesti, katsotaan eteenpäin, Petteri Orpo sanoi.

– Kokoomus on tasaisesti kasvattanut luottamustaan. Me hoidetaan homma kotiin - kunhan ihmiset lähtevät nyt äänestämään. Tämä on tiukka paikka!

Itse tentin aluksi puoluejohtajilta kysyttiin lupauksista, joita ei ole pidetty.

– Kyllä poliittisilla puolueilla pitää olla poliittisia tavoitteita. Ja niitä pyritään parhaan mukaan yhdessä sen koalition kanssa joka hallitusvastuussa on ajamaan läpi, ja toisaalta niissä talouden raameissa, Orpo totesi.

– Koulutus on kokoomukselle edelleenkin aivan sydämen asia. Se on aivan oleellinen asia tulevaisuuden kannalta, meidän nuorten ja lasten kannalta. Me teemme parhaamme, että se itse asiassa suuri raha, 16-17 miljardia, mitä Suomessa käytetään koulutukseen, että se käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Petteri Orpo peräänkuulutti reiluutta vihreiden Ville Niinistöltä ja vasemmistoliiton Li Anderssonilta, joiden puolueet olivat edellisessä hallituksessa mukana. Reiluus lisäisi Orpon mukaan politiikan kiinnostavuutta.

– Kaksi kollegaa tässä vieressä ovat syyttäneet petetyistä lupauksista. Olimme samassa hallituksessa jossa subjektiivinen päivähoito-oikeus rajattiin. Nyt he syyttävät meitä samoista päätöksistä joita olivat itse tekemässä. En usko että sekään lisää nuorten luottoa politiikkaan.