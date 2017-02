Puoluesihteeri: Jan Vapaavuori vahvistaa kokoomuksen kovaa ehdokaskattausta

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori (kok.) ilmoitti tänään olevansa käytettävissä kokoomuksen pormestariehdokkaaksi ja asettuvansa näin ollen ehdolle kunnallisvaaleissa Helsingissä.

– Tämä on odotettu ja hyvä uutinen. Vapaavuori vahvistaa jo entisestään kovaa ehdokaskattaustamme merkittävästi, kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Pesosen mielestä Helsingissä on kova lista pormestariehdokkaita, joten luvassa on tiukka ja jännittävä kisa.

Helsingin pormestariksi valitaan vaaleissa suurimman puolueen ehdokas. Näillä näkymin suurimman puolueen asemasta kisaavat vihreät ja kokoomus.

Vihreiden pormestariehdokas on Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki. SDP:n pormestariehdokkaaksi on tarjolla kansanedustaja Tuula Haatainen ja keskustan professori Laura Kolbe. Perussuomalaisten ehdokas on kansanedustaja Mika Raatikainen ja vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki.