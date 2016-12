Perustulokokeilun osallistujat arvottu – osallistuminen on pakollista

Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa, ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi. Ansiosidonnaista päivärahaa saaneet eivät olleet mukana satunnaisotannassa.

Satunnaisotannassa oli noin 175 000 henkilöön, jotka muodostavat perustulokokeilun kohdejoukon. Tästä kohdejoukosta valikoitiin satunnaisotannalla 2 000 henkilön kokeiluryhmä. Kokeiluryhmään kuuluville maksetaan kahden vuoden ajan perustuloa 560 euro kuukaudessa.

– Kokeiluun valikoituneista tiedetään, että 48 prosenttia on naisia ja 52 prosenttia miehiä. 30 prosenttia on 25–34-vuotiaita, 29 prosenttia 35–44-vuotiaita ja 41 prosenttia 45–58-vuotiaita. Henkilöistä 87 prosenttia on saanut työmarkkinatukea ja 13 prosenttia peruspäivärahaa marraskuussa 2016, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen luettelee.

Kokeiluun osallistuminen on kokeiluryhmään valituille pakollista. Perustulon maksaminen voi kuitenkin keskeytyä tai lakata, jos osallistujan elämäntilanne muuttuu.

Perustuloa ei voi saada esimerkiksi henkilö, joka alkaa saada kotihoidon tukea, suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai muuttaa ulkomaille. Vaikka perustulon maksaminen osalle kokeiluryhmään valituista henkilöistä keskeytyisikin, kokeiluun ei valita uusia osallistujia.

Kokeiluryhmään valikoituneet saavat perustulopäätöksen vuodenvaihteessa. Asiasta ilmoitetaan kirjeellä, joka postitetaan Kelasta 28. joulukuuta. Tietoa kokeiluryhmään kuulumisesta ei ole saatavilla sitä ennen. Kela informoi myös kuntia ja verottajaa perustulokokeiluun kuuluvista henkilöistä.

Perustulokokeilu alkaa ensi vuoden alussa. Ensimmäiset perustulot maksetaan kokeiluryhmään kuuluville 9. tammikuuta.