Timo Soini uskoo pilkkailmiön toistuvan: Suvaitsevaisto näytti karvansa

– Viime kuntavaalien alla luotiin Per Looks -sivusto, jossa pilkattiin avoimesti ja täysin häpeämättä perussuomalaisten ehdokkaiden ulkonäköä. Vasemmistolainen yliopistoväki riekkui innolla mukana. Suvaitsevaisto näytti karvansa ja kiusaaja kasvonsa, ulkoministeri Timo Soini kirjoittaa blogissaan.

Hänen mielestään neljän vuoden takaista pilkkaa voidaan pitää pohjustuksena ”yhä pahenevalle vihapuheelle”. Puoluejohtaja toteaa toivovansa hienotunteisuutta.

– Olen aika varma, että Per Looks -ilmiö toistuu. (Toivon olevani väärässä). Linnanjuhlien topit ja flopit kirjoittelu on samanlaista pilkkapuhetta ja se elää ja voi hyvin.