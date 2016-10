Suositun perhevapaamallin kustannus jotain 154 miljoonan ja 663 miljoonan väliltä? Tästä on kyse

Perhevapaiden uudistamisessa väläytetään tämän tästä niin sanottua 6+6+6-mallia, jota on pidetty yleisesti ottaen kalliina. Mallissa vanhempainrahakausi pitenisi nykyisestä noin puolella 18 kuukauteen, josta kolmannes korvamerkittäisiin äidille, kolmannes isälle ja kolmanneksen voisi käyttää jompikumpi.

Tiistaina RKP esitti vaihtoehtobudjetissaan 6+6+6-mallin kustannuksiksi 154 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan esitti vuonna 2011 julkaisemassaan raportissa, että 6+6+6-mallin kustannukset vaihtelisivat 323 miljoonan ja 663 miljoonan euron välillä.

Mistä ihmeestä näin isot erot johtuvat?

Pääosin ero selittyy sillä, että sosiaali- ja terveysministeriön laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia säästöjä kotihoidon tuesta ja lasten päivähoidon menoista. Työryhmän varapuheenjohtajana toiminut Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriöstä vahvistaa, että ryhmän toimeksiantoon ei kuulunut kotihoidontuen tarkastelu.

– Tokihan jos vanhempainrahakausi pitenee nykyisestä (kuten 6+6+6-mallissa tapahtuu), lyhentäisi se automaattisesti kotihoidontukijaksoa olettaen, että isät pitävät omat jaksonsa 6+6+6-mallissa, huomauttaa hallitusneuvos Kröger.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän hintahaarukka 323:sta 663 miljoonaan taas selittyy erilaisilla arvioilla siitä, kuinka moni isä hyödyntäisi jaksonsa. Jos puolet isistä tekisi näin, kustannus olisi 323 miljoonaa. Jos taas kolme neljästä isästä hyödyntäisi osuutensa, kasvaisivat kulut 478 miljoonaan euroon. Jos kaikki isät käyttäisivät pidennykset, mallin kustannukset olisivat 663 miljoonaa euroa.

RKP:n "edullisemmassa" 6+6+6-laskelmassa, jossa on arvioitu puolet isistä hyödyntävän osuutensa, on lisäksi huomioitu säästöt kotihoidontuen käytössä ja päivähoitopaikoissa. Samalla 6+6+6-malli on kuitenkin vain kolmannes RKP:n perhevapaiden kokonaisuudistuspaketista, jonka hintalappu kohoaa kaikkiaan 354 miljoonaan euroon. RKP esittää 6+6+6-mallin lisäksi myös kotihoidon tuen keston puolittamista, jonka nettokustannuksiksi arvioidaan 75 miljoonaa euroa sekä maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia viikossa kaikille yli kolmivuotiaille lapsille. Tämä maksaisi 125 miljoonaa euroa.

RKP:n laskelmista vastaa eduskunnan sisäinen tietopalvelu.