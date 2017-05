Kodin sisäilma sairastutti lapsiperheen – LV: Vuokrataloyhtiö torjuu syytökset ja uhkaa häädöllä

Sisäilmaongelmat ovat sairastuttaneet Kalajärvellä asuvan Tero Häkkisen nelihenkisen perheen. Perhe asuu Espoon Asuntojen rivitaloasunnossa.

– Muutimme asuntoon vuosi sitten huhtikuussa. Jo toukokuussa minulla alkoi kuume- ja hengitysteiden infektiokierre, joka on jatkunut ja pahentunut. Esikoistytär valittaa väsymystä ja saa pahoja yskänkohtauksia. Olemme valvoneet lukemattomia öitä tytön yskimisen vuoksi, Tero Häkkinen kertoo Länsiväylälle.

Syyksi sairastelulle rakennusalalla työskentelevä Häkkinen epäilee asuntoa, jossa ilmanvaihtojärjestelmä ei toimi ja rakennusvaiheessa todennäköisesti märän betonin päälle asennetun muovimaton liimaus synnyttää ilmaan epäpuhtauksia.

– Aluksi Espoon Asunnot lupasi, että meille etsitään pikaisesti uusi asunto. Heiltä sanottiin myös, että vuokraa ei tarvitse toistaiseksi maksaa.

– Vajaat kaksi kuukautta sitten kaikki muuttui. Isännöitsijä ilmoitti, että vuokravelat pitää maksaa tai edessä on häätö. Korvaavasta asunnosta ei puhuttu enää mitään.

Häkkinen ei kuitenkaan aio antaa periksi.

– Tarvittaessa aion riitauttaa asian, mennä käräjille ja vaatia Espoon Asunnoilta vahingonkorvauksia. Useat lääkärit ovat arvioineet asunnon huonon sisäilman vaikuttavan terveyteemme.

Espoon Asuntojen isännöintijohtaja Aki Moilanen torjuu syytökset asunnon huonosta sisäilmasta.

– Kiinteistössä on tehty sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi helmikuussa 2016 ja tämän kevään aikana tutkimuksia, ja terveystarkastajalle toimitetut tulokset ovat molemmilla kerroilla osoittaneet, ettei kohteessa ole havaittavissa asumisterveysvaatimuksista poikkeavia arvoja, Moilanen vastaa LV:lle.

Asumishaittahyvitysten osalta käytäntönä on, että niitä maksetaan vasta, kun asunnossa tehdyt tutkimukset tai korjaukset on tehty ja tiedetään, millaisesta asumishaitasta on kyse.

– Kyse on väärinkäsityksestä, jos asukkaalle syntyy mielikuva, ettei tutkimusten tai korjausten aikana tarvitsisi maksaa vuokraa, Moilanen sanoo.