Ennen perävaunun kuormaamista on syytä tuumia hetki

Moni perävaunu tai venetraileri lojuu suurimman osan ajasta käyttämättömänä pihan perällä. Erityisesti pidemmän seisonta-ajan jälkeen on tärkeää muistaa tarkastaa perävaunun rengaspaineet ja yleinen kunto.

Turvallisen kuormaamisen kannalta keskeistä on sallituissa massoissa pysyminen, kuorman oikea sijoittaminen sekä huolellinen tuenta ja sidonta. Kuormasta pitäisi tehdä mahdollisimman matala ja yhtenäinen kokonaisuus, sillä alhaalla oleva painopiste helpottaa yhdistelmän hallintaa.

Sivusta katsottuna kuorman painopiste olisi saatava perävaunun akselin kohdalle ja takaa katsottuna mahdollisimman keskelle eli siis mahdollisimman lähelle perävaunun pituussuuntaista keskiviivaa.

– Mikäli kuorman painopiste on liian takana, pyrkii perävaunun aisa nostamaan vetoauton perää. Tällöin yhdistelmä lähtee helposti heittelehtimään ja on hengenvaarallinen. Takapainoinen kuorma syntyy herkästi kuljetettaessa pitkää tavaraa, esimerkiksi pitkiä lautoja, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen varoittaa.

Jos kuorman painopiste on liian edessä, painaa vetoaisa auton perää alemmas ja nostaa samalla auton nokkaa ylöspäin. Tällöinkin yhdistelmän hallinta vaikeutuu ja taka-akseliston sekä vetokoukun rakenteet rasittuvat tarpeettoman paljon.

– Aisapainoa pitää olla hieman, mutta ei liikaa. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos perävaunun aisan pystyy ilman kohtuutonta ponnistelua nostamaan maasta vetokuulaan, on aisapainoa sopivasti. Jos taas aisa pyrkii itsestään nousemaan ylös maasta tai vetokuulasta, kun vetopään lukitus avataan, on kuorma liian takapainoinen, Vesalainen neuvoo.

Tarkkana ylitysten kanssa

Kuormatilan reunoja ei saa ylittää sivusuunnassa. Poikkeuksena tässä on veneen kuljettaminen. Kuormatilan takareunan saa ylittää enintään kahdella metrillä ja etureunan metrillä.

– Mikäli ylitys on takana yli metrin, kuorma on merkittävä päiväsaikaan punaisella lipulla ja hämärällä tai pimeässä ajettaessa punaisella valolla ja heijastimella. Etuylitys on merkittävä aina päiväsaikaan punaisella lipulla ja hämärällä tai pimeässä valkoisella valolla ja heijastimella, Vesalainen opastaa.

Jos kuormatilan takareunaa joutuu ylittämään enemmän kuin etureunaa, on suuri todennäköisyys, että kuormasta tulee takapainoinen. Tällöin kannattaa harkita vaihtoehtoista kuljetustapaa.

Kuorma on muistettava sitoa ja tukea huolellisesti myös kuomullisessa perävaunussa. Sitomaton kuorma saattaa pudota kyydistä tai liikkuessaan muuttaa kuorman painopistettä äkillisesti. Tällöin yhdistelmän käytös voi yllättää kuljettajan.

– Sidontaan on syytä käyttää asianmukaisia sidontaliinoja, joissa on kunnon kiristysräikät. Pyykkinaru tai vastaava ei ole sidontaväline, Vesalainen toteaa.