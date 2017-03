Mikael Pentikäisen mukaan pk-yritykset eivät halua yritystukia vaan vapautta ja tilaa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo blogissaan, että pk-yritykset eivät tahdo yritystukia. Pentikäinen vastaa kirjoituksellaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Paolo Fornaron ja tutkimusjohtaja Mika Malirannan kirjoitukseen, joka julkaistiin perjantaina Helsingin Sanomissa.

Fornaro ja Maliranta arvioivat, että pk-yritysten työllistävä merkitys ja vaikutus talouskasvuun ovat vähäisempiä kuin uskotaan, minkä vuoksi pk-yritysten laajamittainen tukeminen on tehotonta.

Pentikäisen mukaan Fornaron ja Malirannan kirjoitus perustuu oletukseen, että pk-kenttä haluaa yritystukia ja yrittäjävähennys olisi sellainen. Kumpikin on hänen mielestään väärä lähtökohta.

"Pk-yritykset eivät halua yritystukia. Suomen Yrittäjät on esittänyt niiden karsimista yli puolen miljardin edestä. Tukia haluavat ja saavat isot yritykset, eivät pienet. Yrittäjävähennys ei ole mielestäni elinkeinotuki vaan tapa rakentaa eri yritysmuodoille tasavertainen verotus. Kun osakeyhtiöiden verotusta on kevennetty, muiden yhtiömuotojen suhteellinen veroasema on heikentynyt", Pentikäinen sanoo.

Yrittäjävähennyt auttaa hänen mukaansa kaikkein pienituloisimpia yrittäjiä, joiden määrä on kasvanut muun muassa työmarkkinoiden joustamattomuuden vuoksi.

"Uudet työpaikat ovat syntyneet erityisesti pk-yrityksiin viime vuosina. On syytä olettaa, että näin on vastakin. Siksi on tärkeää, että pienet – nuoret ja vanhat – yritykset uskaltavat työllistää. Siihen ei tarvita tukia vaan vapautta ja tilaa".

Ilman pk-yrityksiä Suomen massatyöttömyyttä ei Pentikäisen mukaan ikinä voiteta.

´"Siksi henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen ja työpaikkasopimisen edistäminen olisivat erittäin tehokasta työllisyyspolitiikkaa. Ne vähentävät myös sosiaalitukien tarvetta", Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa parasta yritystoiminnan tukea on luoda yrittäjyydelle mahdollisimman hyvät olosuhteet.

"Ne eivät synny yritystuilla vaan sillä, että on hyvät ja reilut olosuhteet toimia ja kilpailla. Esimerkiksi julkinen sektori sotkee tällä hetkellä omilla yhtiöillään laajalti markkinoita, mikä syö elintilaa pk-yrityksiltä", Pentikäinen sanoo.