Supon päällikkö ei ota kantaa puolustusministerin spekulaatioihin: "En tunne tämän taustoja"

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ei ota kantaa spekulaatioihin informaatiovaikuttamisesta liittyen Ylen kaksoiskansalaisuuteen liittyvään uutisointiin. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on epäillyt Ylen joutuneen informaatiovaikuttamisen uhriksi sen uutisoidessa puolustusvoimien syrjivän Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia. Puolustusvoimat on kiistänyt syrjinnän.

– En tunne tämän taustoja, joten en lähde sitä kommentoimaan, Pelttari sanoo Verkkouutisille.

Lausunnossaan liittyen turvallisuuspoliittisiin selontekoihin Suojelupoliisi on katsonut Suomeen kohdistuvan "laajamittaista, perinteistä henkilötiedustelua, joka on luonteeltaan pitkäkestoista ja jatkuvaa". Tällä pyritään vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin ja "säännöllisesti on myös havaittu pyrkimyksiä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen".

Pelttari ei lähde arvioimaan, miksi kaksoiskansalaisuuskeskustelu on noussut nyt julkisuudessa pinnalle. Hän pitää keskustelua kuitenkin tärkeänä – myös ihmisoikeusnäkökulmasta.

– Ei pitäisi nimittää henkilöitä sellaisiin virkoihin, joissa he voivat joutua alttiiksi epäasialliselle vaikuttamiselle johtuen kansalaisuudestaan tai etnisestä taustastaan, Pelttari katsoo.

Pelttari viittaa tällä siihen, kuinka Venäjä ei tunnista kaksoiskansalaisuutta, vaan pitää Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia oman maansa kansalaisina.

Suojelupoliisi väläytti jo taannoisessa lausunnossaan kaksoiskansalaisuuden riskeistä huomauttamalla, kuinka "kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia".