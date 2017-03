Pelastustoimen järjestää jatkossa 18 maakuntaa

Hallitus antoi esityksen pelastustoimen uudistuksesta eduskunnan käsiteltäväksi torstaina.

Sen mukaan pelastustoimen palvelujen tuottamisesta vastaisi maakunnan liikelaitos. Palvelujen tuottamisessa voitaisiin nykytapaan käyttää apuna muun muassa sopimuspalokuntia. Valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi.

Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22. Uudistuksessa Uudellamaalla yhdistyisivät Helsingin, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset. Pohjanmaan pelastuslaitokseen yhdistettäisiin Keski-Pohjanmaalta Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy maakuntajaon mukaisesti.

Sisäministeriön mukaan kansalaisen näkökulmasta pelastustoimen palvelut säilyisivät pääasiassa ennallaan ja vähintään nykytasolla. Paloasemia ei ole tarkoitus lakkauttaa. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus takaisi jatkossa entistä yhdenmukaisemmat palvelut eri puolilla Suomea.

Ministeriön mukaan pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa.

Vahva valtion ohjaus toteutettaisiin niin, että valtioneuvosto hyväksyisi pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet. Valtioneuvosto voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien - esimerkiksi merellisten onnettomuuksien pelastustoiminnan tai kemiallisten ja säteilytilanteiden erityisvalmiuden - antamisesta yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi.

Laissa säädettäisiin nykyiseen tapaan pelastustoimen palvelutasosta, jonka pitää vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Maakunnan valtuusto päättäisi pelastustoimen palvelutasosta ja sisäministeriö arvioisi sitä. Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi pelastustoimen laillisuusvalvonnasta.

Pelastustoimen uudistus on osa maakuntauudistusta ja sillä on yhteys myös sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että pelastuslaitokset voivat jatkossakin hoitaa pelastustoimen ohella myös ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Sen vuoksi pelastustoimi järjestettäisiin samoissa 18 maakunnassa kuin ensihoito.