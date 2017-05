"Todennäköisyys on yhtä pieni kuin että M. Pekkarisesta tulisi Yhdysvaltain presidentti"

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) osallistui eilen poikkeuksellisesti keskusteluun täysistunnossa, kun eduskunnan toisessa käsittelyssä oli niin sanottu hallintarekisterilaki.

Iltalehti kertoo, että Pekkarinen on toiminut hallituksen selvitysmiehenä hallintarekisteröintiä koskevan EU-asetuksen suhteen. Pekkarinen toimi viime vaalikaudella eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajana ja joutui perehtymään hallintarekisteriasioihin jo tuolloin.

Ennen siirtymistä salin puolelle Pekkarinen johti puhemiehenä hallintarekisteröinnistä käytyä keskustelua. Pekkarisen puhuessa toinen varapuhemies Arto Satonen (kok.) johti puhetta istunnossa.

Puheenvuoronsa aluksi Pekkarinen kertoi, miksi hän on äänessä. Viime vaalikaudella asia oli eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä ja Pekkarinen oli itse kirjoittamassa lausuntoa, jonka silloin talousvaliokunta antoi.

Pekkarinen otti esille listaamattomiin yrityksiin liittyvän ponsiesityksen. Hänen mielestään on varmaan ihan hyvä, että ponsi hyväksytään, mutta sillä tukittavaa porsaanreikään Pekkarinen pitää häviävän pienenä.

Pekkarinen käytti esimerkkinä tilannetta, jossa suomalainen listaamaton yritys menisi Ranskaan ja hakisi rahaa listaamattomalleen yritykselleen Ranskasta sikäläisessä arvopaperijärjestelmässä.

– Se todennäköisyys, että suomalainen listaamaton niin tekisi, on yhtä pieni kuin että M. Pekkarisesta tulisi joku päivä Yhdysvaltain presidentti. Suurin piirtein samaa luokkaa se kaiken kaikkinensa on, Pekkarinen vertasi.

Yle kertoo, että hallituspuolueet ovat sopineet kannattavansa eduskunnan pontta, jolla listaamattomat yritykset jätetään hallintarekisterin ulkopuolelle.

Fakta on se, ettei esitys ole sama kuin Stubbin aikana

Pekkarinen kertoi lukeneensa viikonlopun aikana lehdistä, mitä hallintarekisteristä kerrottiin.

– Monet arvovaltaisetkin lehdet päätoimittajaa myöten kirjoittivat, kuinka eduskunta on tekemässä nyt hallituspuolueiden toimesta huonon ratkaisun, joka on toista suuntaa edustava kuin on se suunta, mihinkä EU:ssa ollaan menossa, tai että Suomessa ollaan ottamassa hallintarekisteri käyttöön.

Pekkarinen sanoi, että jos ei eduskunnan varapuhemiehen tehtävänä muuta ole, niin ainakin se, että yrittää kertoa edes asiaan liittyvät faktat istunnossa.

– Se fakta on nyt vain se, että tämä esitys ei ole sama kuin silloisen ministeri (Alexander) Stubbin allekirjoittamana tänne tullut hallituksen yhteinen esitys, ei ole.

Pekkarinen sanoi, että Suomeen ei ole tulossa hallintarekisteriä.

– Tämän uuden esityksen, jota nyt käsitellään, edes nimessä ei puhuta mistään hallintarekisteristä. Sellainen ei Suomeen tule.

Suomalaisen yrityksen Suomessa liikkeelle laskemat osakkeet on kirjattava suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään henkilökohtaiselle, ei yksilöeritellylle arvo-osuustilille.

Pekkarisen mielestä Euroopan unioni menee väärään suuntaan säätämällä tällaisesta asetuksesta. Pekkarinen sanoi, että jos suomalaiset olisivat saaneet tehdä ratkaisut koko Euroopan unionissa, tällaista asetusta ei olisi säädetty, vaan olisi säädetty sellainen järjestelmä kuin Suomessa on.

– Mutta emme me nyt mitään vain voi sille, että se asetus tuli 2014 voimaan, Pekkarinen totesi.

Eduskunta äänestää laista tänään iltapäivällä.

Iltalehti kertoi ensimmäisenä Pekkarisen eduskunnasta käyttämistä puheenvuoroista.