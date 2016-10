Yle: Lindtmanin listoissa Sdp:n ensimmäinen kysyjä ja Sdp:n toivomat jatkokysyjät

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) kertoo Yle Uutisille, että sosialidemokraatit ovat tuoneet toivelistan puhujistaan kyselytunneille, joissa Pekkarinen on johtanut puhetta.

"Lindtmanin listoilla" ei Pekkarisen mielestä ole ollut suurta merkitystä.

"En pidä dramaattisena niiden merkitystä varsinkaan, kun en ole noudattanut niitä sellaisenaan", Mauri Pekkarinen toteaa Ylelle.

Varapuhemies sanoo haluavansa ymmärtää nimilistat hyväntahtoisesti: niissä on haluttu kertoa ketkä ovat parhaita asiantuntijoita missäkin kysymyksessä.

"Jos niillä on tarkoitettu, että puhemiehen pitää toimia listan mukaan, niin se on väärä menettely eikä sitä voi hyväksyä".

Varapuhemies Pekkarisen mukaan listoilla on ollut Sdp:n oman kysymyksen kohdalla ensimmäisen kysyjän nimi. Tämä on yleinen tapa. Lisäksi on ollut toivottujen jatkokysymysten esittäjien nimiä ja muiden puolueiden kysymysten kohdalla Sdp:n ensimmäisen kysyjän nimi.

Listoista on Pekkarisen mukaan ollut hyötyäkin, kun etenkin vaalikauden alussa kaikkia kansanedustajia ei tunnettu.

"Sanotaan näin, että kiitos vain listoista, mutta ei niitä tarvita. Ei kannata nähdä vaivaa niiden tekemiseen".

Varapuhemies Arto Satosen (kok.) mukaan kaikkien puolueiden osalta pyritään noudattamaan sitä, että ensimmäinen kysyjä, jota ryhmät ovat esittäneet, tulisi saamaan puheenvuoron.

"Mutta muiden osalta puhemies noudattaa täysin omaa harkintaansa", Arto Satonen sanoo Ylelle.

Hän pitää listoja lisäinformaationa. Ne eivät hänen mukaansa vaikuta puheenvuorojen jakamiseen.