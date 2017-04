LM: Pappi vaatii kirkolta anteeksipyyntöä seksuaalivähemmistöjen kohtelusta

Evankelisluterilaisen kirkon kansainvälisen työn pastorin Árpád Kovacsin mielestä kirkon pitäisi tehdä virallinen anteeksipyyntö siitä, miten se on kohdellut seksuaalivähemmistöjä menneinä vuosikymmeniä. Asiasta kertoo Lännen Media, jonka artikkelin on julkaissut muun muassa Aamulehti.

– On pyydettävä anteeksi sitä, että kirkko yhdessä valtion kanssa on ollut johdonmukaisesti sortamassa ja halveksimassa seksuaalivähemmistöjä. Samalla tavalla valtion pitäisi pyytää anteeksi. Valtion olisi aika maksaa jopa korvauksia, kuten Saksassa on tehty, Kovacs vaatii LM:n haastattelussa.

Kovacsin mukaan kirkolla ei myöskään ole mitään perusteita sille, miksi kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen liittoja ei voisi siunata kirkossa.

– Tässä ajassa ei ole tilaa minkäänlaiselle syrjinnälle, joka tapahtuu sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Kerrankin kirkolla pitäisi olla rohkeutta toimia etulinjassa, eikä jäljessä, Kovacs sanoo Lännen Medialle.