Panimoliiton toimitusjohtaja: Vain brändättyä vettä kannattaa viedä ulkomaille

Viime vuosina kuluttajien kiinnostus on kasvanut erilaisia maustettuja kivennäisvesiä kohtaan. Juomateollisuus on aktiivisesti tehnyt tuotekehitystä ja vastannut kysyntään.

Silti Suomeen tuodaan merkittävästi enemmän pakattua vettä kuin täältä viedään. Suomessa myös käytetään vain pieni osa käytettävissä olevista vesivaroista.

– Meillä on maailman paras vesi, jossa on paljon vientipotentiaalia, mutta vain brändättyä vettä on kannattavaa viedä. Vedelle tulisi tehdä kansallinen vientistrategia, jossa kaikki toimijat yhteistyössä edistäisivät suomalaisen veden vientiä. Viennin kasvun edellytyksenä on vahva kotimarkkina, mutta virvoitusjuomavero syö pohjaa kotimarkkinoilta, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Maa- ja metsätalousministeriön ruokapoliittinen selonteko Ruoka2030 nosti esiin Suomen runsaat vesivarat ja niiden hyödyntämisen. Selonteossa todetaan veteen perustuvien tuotteiden viennin kasvulle sekä kotimaisen veden arvostuksen lisäämiselle olevan kysyntää ja hyvät mahdollisuudet.

Panimotuotteiden kotimaanmyynti tasaista

Oluen, siiderin, long drink -juomien sekä virvoitusjuomien ja kivennäisvesien kotimaanmyynti oli 161,6 miljoonaa litraa tammi-maaliskuussa 2017. Panimojuomien kokonaismyynti pysyi ennallaan edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tiedot perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten Captol Investin, Hartwallin, Olvin, Red Bullin, Saimaan Juomatehtaan ja Sinebrychoffin myyntitilastoihin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 81,4 miljoonaa litraa. Edellisestä vuodesta myynti laski 2,5 prosenttia. Siideriä myytiin 5,6 miljoonaa litraa ja laskua oli 0,7 prosenttia. Long drink -juomia myytiin 6,9 miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 4,8 prosenttia.

Panimoliiton jäsenyritykset myivät alkoholittomia juomia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2016. Kivennäisvesiä myytiin 15,4 miljoonaa litraa ja myynti kasvoi 8,2 prosenttia. Virvoitusjuomia myytiin 52,2 miljoonaa litraa ja myynti kasvoi 1,2 prosenttia.