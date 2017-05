Palvelualojen ammattiliitto: Ay-liikkeen olemassaolo kyseenalaistetaan perusteettomasti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo pitää hallituksen puoliväliriihessään tekemiä ratkaisuja huolestuttavina. Ylitalo puhui vappupäivänä työväen yhteisessä vappujuhlassa Hämeenlinnassa.

– Hallitus ei tunnu näkevän, että kiristysten sijaan tarvitaan lisää tukea työelämän tarpeita varten. Aikuiskoulutuksen merkitystä häivytetään ja työttömien toimeentulo on vaakalaudalla. Asumistukeen kaavaillut muutokset kohdistuvat pienituloisiin. Meillä on tuhansia pienituloisia palkansaajia, jotka saavat asumistukea. Nyt esitetyt heikennykset vaikeuttavat työvoiman liikkumista, Ylitalo sanoo.

Leikkaukset työttömyysturvaan eivät Ylitalon mielestä edesauta työllistymistä tai työllisyysasteen nousua.

– Esillä ollut aktiivimalli tarkoittaa pahimmillaan, että työttömän toimeentuloa leikataan ja häntä rangaistaan uusilla karenssipäivillä. Jos hallituksen peräänkuuluttama työllistyminen olisi helppoa, ei meillä olisi työttömyysongelmaa.

Ylitalon mielestä Suomeen ollaan luomassa järjestelmää, jossa silpputyö ja ilmaiseksi tehtävä työ lisääntyvät.

PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemen mielestä osa-aikatyö, silpputyö ja nollatuntisopimukset ovat nykyajan suurimpia työväestön elinoloihin kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuksia. Koivuniemi piti puheensa vappupäivänä Raumalla työväen yhteisessä vappujuhlassa.

– Tämä ei ole reilua. Esiintyviin ongelmiin on puututtava ja niihin on saatava pelisäännöt. Työllä on tultava toimeen, ja työehtojen, työtuntien ja työstä saatavan palkan on oltava sellainen, etteivät työntekijät ole pelkästään löysässä hirressä roikkuvia työn orjia, Koivuniemi sanoo.

Hänen mukaansa poliittinen ilmapiiri on tavallista työtä tekevää kansanosaa kohtaan kiristynyt. Maan hallitus ja poliittiset oikeistovoimat ovat Koivuniemen mielestä toimillaan jatkuvasti perusteettomasti kyseenalaistaneet koko ammattiyhdistysliikkeen olemassaolon oikeutuksen.

– Olemme tilanteessa, jossa avoimet hyökkäykset ammattiyhdistysliikettä vastaan ovat lisääntyneet maan poliittisen oikeiston suunnalta. Nämä voimat haluavat luoda Suomeen täysin villit työmarkkinat, Koivuniemi toteaa.