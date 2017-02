STTK:n Antti Palola: Hallituksen päätös olla koskematta veroasteeseen voi olla virhe

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kirjoittaa Verkkouutisten blogissa, että hallituksen päätös olla koskematta veroasteeseen saattaa osoittautua virheeksi.

– Hallitusohjelman päätös, että veroasteeseen ei kosketa, vie pois tärkeän talouspoliittisen työkalun ja asettaa lisäpaineita muille toimenpiteille. Päätös oli varmasti hallitusta muodostettaessa perusteltu, mutta saattaa osoittautua virheeksi, Palola sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen suuri tavoite työllisyysasteen nostamiseksi 72 prosenttiin on erittäin kunnianhimoinen ja hyvä, mutta samalla haastava tehtävä.

– Tärkeintä on mielestäni suunta ja se, että viimeisten tietojen mukaan meillä on avoimia työpaikkoja noin 50 000 ja työttömyys on pienentynyt – vaikkakin hitaasti.

Palola pitää hyvänä uutisena pääministeri Juha Sipilän (kesk.) viimeviikkoisen strategiakokouksen jälkeen tekemää vahvistusta siitä, että hallitus ei aio toteuttaa lisäleikkauksia. Palolan mielestä lisäleikkaukset saattaisivat leikata orastavan talouskasvun.

– Olemme kilpailukykysopimusta tehdessä sopineet, että työttömyysturvaan ei tehdä lisäleikkauksia. Oma kantani on, että jos järjestelmää muutetaan, sen on tapahduttava yhdessä sopien, eivätkä muutokset eivät saa pienentää turvan rahoitusta järjestelmän kokonaistasolla, Palola sanoo.

Hänen mielestään työllisyyttä voidaan parantaa muun muassa uudistamalla perhevapaajärjestelmä sekä helpottamalla yrittäjäksi ryhtymistä ja parantamalla itsensätyöllistäjän asemaa

– Yhtä ainoaa keinoa tai temppua työllisyyden parantamiseksi ei ole eikä tule. Useilla yhtäaikaisilla toimilla voidaan tilanne kääntää parempaan suuntaan.

Palola kehottaa pohtimaan tarkasti professori Heikki Hiilamon viime viikolla esittelemää osallistumistulomallia.

– Aihe on varmasti herkkä eikä se ole missään nimessä helppo asia, mutta mielestäni sitä kannattaa pohtia tarkasti. Yksi asia on jo nyt varma: toteutuakseen se vaatii lisäresursseja, jotta siitä ei tule taas yhtä keppiä työttömän takalistoon, Palola sanoo.