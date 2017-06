STTK:n Antti Palola: Työajan lyhentämisestä keskusteltava, jotta työtä riittäisi kaikille

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo Helsingin Sanomien Vieraskynässä, visio työajan lyhentämisestä olisi otettava keskusteluun, jotta työtä voitaisiin tarjota kaikille.

"Työajan lyhentäminen ei ole uusi asia. Työaika on lyhentynyt monin keinoin: työviikko on lyhentynyt kuudesta viiteen päivään, vuosilomat ovat pidentyneet, ja pekkaspäivät ovat tuoneet lisää palkallista vapaata. Tuottavuuden hyvä kehitys on tehnyt työajan lyhentymisen mahdolliseksi ansiotasoa alentamatta", Palola kirjoittaa.

Hänen mukaansa työajan lyhentäminen ei ehkä herätä mielenkiintoa, jos palkasta joutuu nipistämään samassa suhteessa. Hän viittaa Aula Researchin STTK:lle tekemään kyselyyn, jonka mukaan 26 prosenttia suomalaisista olisi kuitenkin valmis jakamaan osan töistään työttömien työllistämiseksi, vaikka oma palkka alenisi.

"Kulutuskriittisyyden ja ilmastonmuutoksen torjumiselle suopean mielialan vahvistuessa vapaa-ajan arvostus lisääntyy yhä, ja moni voi olla valmis tinkimään elintasostaan, jos saa vastineeksi enemmän omaa aikaa."

Suomen talouden kasvuvauhti on vakiintunut noin puoleentoista prosenttiin vuodessa. Palola pitää merkittävänä syynä kasvuvauhdin huoltosuhteen heikkenemistä, joka on seurausta väestön ikääntymisestä.

Kasvun ja tuottavuuden, joita Palolan mukaan yhä kuitenkin on, tulisi näkyä hänen mielestään palkoissa ja työajassa.

"Jos tuottavuuden kasvu kanavoitaisiin aiempaan tapaan osaksi palkkoihin ja osaksi lyhyempään viikkotyö­aikaan, nyt 2010-luvun lopulla syntyvät ikäluokat voisivat jäädä eläkkeelle nelipäiväiseltä työviikolta", hän sanoo.

Työaikalainsäädäntöä uudistetaan kolmikantaisessa työryhmässä, jonka työn on tarkoitus valmistua kesäkuun loppuun mennessä.