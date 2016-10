Hjallis Harkimo: Työmarkkinoiden on elintärkeää muuttua joustavammiksi

Kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissa "pakkoyrittäjyydestä", joka on hänen mielestään typerä nimi ja tarkoittaa jonkinlaista vaihtoehdottomuutta.

– Sen taustalla on yksinkertaisesti se, että yrittäjä ei halua palkata uusia työntekijöitä palkkatöihin, koska jos tulovirta ehtyykin tai tulee muuten vaikeuksia työntekijän kanssa – puolin tai toisin – irtisanominen on todella vaikeata, Hjallis Harkimo toteaa.

– Tämä on yksi epäkohta, joka meidän on pakko saada korjaantumaan. Siinä ei ole kyse siitä, että yrittäjät ehdoin tahdoin haluaisivat huonon vuoden tullen heittää osakkeenomistajien vaatimuksesta väkeä pihalle. Sellaisia suuryrityksiä on Suomessa kourallinen.

– Suurin osa yrittäjistä on pienten pajojen ja firmojen ihan tavallisia omistajaihmisiä, eikä silloin ole kyse ahneudesta vaan siitä, että kaikki kaatuu – myös oma ja perheen talous – jos rekrytointi on ollut väärä, taloustilanne muuttuu, mutta kukaan muu ei jousta kuin yrittäjän pieni liikevaihto eli käytännössä hän itse.

Hänen mielestään on elintärkeätä, että ihmisiä on helpompi palkata ja jos tarve loppuu, myös helpompi lopettaa työsuhde.

– Jos nämä eivät onnistu, kaikki palvelut pyritään ostamaan ulkoa, usein juuri niiltä ”pakkoyrittäjiltä”. Sen pakon on luonut systeemi, eikä joku paha näkymätön käsi. Siksi mikroyrittäjyys tai yksinyrittäminen, miksi sitä ikinä kutsutaan, lisääntyy.

Hallituksen soteuudistus ja liikennekaari tulevat Harkimon mielestä varmasti lisäämään yrittäjyyttä, josta on hyötyä kaikille. Myös yrittäjävähennys on hyvä avaus.

– Ministerille naurettiin, kun hän sanoi taksiyrittäjän voivan lisätä palveluvalikoimaansa vaikka ruoka- tai postipalveluja. Miksi nauru? Olisi ehkä ihanaa elää entisessä maailmassa, jossa työpaikkoja oli lähes kaikilla yksi ja se pysyi koko eliniän. Mutta tulevaisuus muuttuu, yhteiskunta muuttuu.

– Kaikki pysyvä muuttuu, niin myös se tapa, miten, missä ja millä rakenteilla ihmiset tekevät työtä.

Jos järjestelmä ei muutu, jäämme Hjallis Harkimon mielestä vielä stressaavampien voimien alle.

– Jos meinaamme tulevaisuudessa pärjätä, on meidän jäykät työmarkkinamme saatava murrettua. Sen on sanonut esimerkiksi nobel-palkittu Bengt Holmström. Ja on muuan kansanedustaja Harkimokin saattanut asiata mainita joitakin kymmeniä kertoja.