"Inhimillisesti kestämätöntä" – Tom Packalén poistaisi toistuvista lievistä ylinopeuksista määrättävän ajokiellon

Tom Packalén on tehnyt asian korjaamiseksi lakialoitteen.

Sen mukaan ajokorttilain muutoksen myötä toistuviin lieviin ylinopeuksiin syyllistyvää kuljettajaa ei enää määrättäisi ajokieltoon. Toistuvista lievistä ylinopeuksista ajokieltoon määrääminen on Packalénin mukaan inhimillisesti ja moraalisesti kestämätöntä.

– Jokainen autoilija joutuu välillä rikkomaan nopeussääntöjä esimerkiksi ohitustilanteissa, hän sanoo.

Packalén huomioi lakialoitteessaan erilaisia ongelmia, joihin ajokieltoon määrääminen toistuvien lievien ylinopeussakkojen vuoksi johtaa. Esimerkiksi ammattiautoilijoille auto on korvaamaton työväline. Jos esimerkiksi taksinkuljettaja määrätään toistuvien lievien ylinopeussakkojen vuoksi ajokieltoon, niin häneltä häviää ammatti ja elinkeino.

Hän huomioi lakialoitteessaan nykyisen ajokorttilainsäädännön aluepoliittiset vaikutukset, mitkä ovat erittäin merkittäviä. Jos kuljettaja määrätään toistuvista lievistä ylinopeussakoista johtuen ajokieltoon, niin silloin jää monilta kauppareissut tekemättä ja esimerkiksi omaishoitajien asema erityisesti maakunnissa ja taajamissa heikentyy radikaalisti.

Packalén korostaa lakialoitteessaan myös ajokieltoihin määräämisen lisääntymisen nykyisen ajokorttilain takia johtavan ongelmiin henkeen ja terveyteen liittyvissä tilanteissa.

– Aina ei ole aikaa odottaa ambulanssia pitkien välimatkojen Suomessa, ja monen henki on pelastunut, kun on ollut auto ja ajolupa kunnossa ja hengenvaarassa oleva henkilö on saatu ajoissa hoitoon, hän toteaa.