SDP:n Sirpa Paatero: Kuntien itsehallintoa ei saa rajoittaa maakuntauudistuksessa

SDP:n kansanedustaja ja Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero on huolissaan hallituksen maakuntauudistusesityksen vaikutuksista kuntiin. Hän vaatii, että kunnat tulee pitää toimintakykyisinä myös uudistuksen jälkeen.

Kuntien järjestettäväksi jää maakuntauudistuksen jälkeen ihmisten hyvinvointiin ja kuntien elinvoimaa liittyviä peruspalveluita.

– Näiden peruspalvelujen laadusta tulee voida edelleenkin pitää kiinni. Etenkin hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden osaaminen ja resurssit on turvattava. On myös huolehdittava, että kunnilla on jatkossakin aidot mahdollisuudet huolehtia elinvoimaisuudestaan eli yritysten toimintaedellytyksistä ja työllisyydestä, Paatero sanoo tiedotteessaan.

Kuntien perustuslain turvaamaa itsehallintoa nakerretaan hänen mukaansa maakuntauudistuksessa monella tavalla.

– Itsehallinnon rajoittamista tehdään niin, että kuntien mahdollisuuksia korottaa veroja rajataan, mikä voi vaikuttaa myös kuntien luottoluokitukseen eli rahoituksen hintaan. Toisaalta jos kunnat eivät voi toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina, tämä rajaa merkittävältä osin kuntien yleistä toimialaa, joka on luettu kunnallisen itsehallinnon ytimeen.

Kuntaveroprosenttien tasasuuruinen alentaminen aiheuttaisi Paateron mukaan erityisesti kasvukunnille ongelmia, koska kuntien tulot laskevat suhteessa kunnan vastuulla oleviin velkoihin ja kuntaan jääviin palveluihin liittyvään rahoitustarpeeseen.

– Kaupunkiseudut ovat Suomen kasvun ja työllisyyden moottori. Niiden tulopohjan rapauttaminen kuihduttaisi koko Suomen elinvoimaa. Kasvuseuduille pitäisi päinvastoin mahdollistaa kasvua ja työllisyyttä tukevaa kehittämistä ja investointeja. Kannattaa muistaa, että nimenomaan kunnat ovat viime vuosina kyenneet tekemään työllisyyttä tukevia korjausrakennus- ja elinkeinoinvestointeja.

Sote-uudistusta ei Paateron mukaan ole tällä kaudella valmisteltu parlamentaariselta pohjalta.

– Nyt on tärkeää, että hallitus kuuntelisi eri tahojen lausuntokierroksella esittämiä paikoin erittäinkin kriittisiä huomioita ja tekisi esitykseensä niiden mukaisia korjauksia. Tällä voitaisiin sitouttaa eri tahot uudistukseen ja näin välttää ongelmia uudistuksen toimeenpanossa, Paatero päättää.