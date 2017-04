Pääsiäisenä on luvassa vettä, räntää ja lunta

Etenkin Lappiin lähtevien autoilijoiden on syytä huomioida talviset olosuhteet.

Ilmatieteen laitoksen tiistaina 12. huhtikuuta laatiman ennusteen mukaan koko maahan virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Vettä, räntää tai lunta sataa monin paikoin.

Keskiviikkona ja sen jälkeen sateet ovat pääosin kuurotyyppisiä ja voivat tulla etelässäkin räntänä tai lumena. Pilvisyys on melko runsasta, mutta ajoittain aurinko voi näyttäytyä. Päivän ylin lämpötila on pääosin 0 ja +7, maan itä- ja pohjoisosassa -5 ja +3 asteen välillä. Yöllä lämpötila on pakkasen puolella.

Ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa katsoa tuoreet sääennusteet ja voimassa olevat varoitukset joko Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta tai sääsovelluksesta, sillä pääsiäisen aikana voi tulla lumipyryjä eri puolilla maata.

Pääsiäinen on tavanomaista viileämpi

Pääsiäistä vietetään tänä vuonna melko myöhään, vasta huhtikuun puolessa välissä. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen perusteella myöhäisen pääsiäisen aikoihin päivälämpötilat kohoavat maan eteläosassa tyypillisesti noin +8 asteeseen ja Lapissakin lämpötila nousee päivällä vähän nollan yläpuolelle. Öisin lämpötilat ovat tyypillisesti etelässä nollan vaiheilla kun taas Lapissa pakkasta on tavanomaisesti 5–10 astetta.

Lumi on huhtikuun puolen välin jälkeisinä aikoina maan eteläosassa jo ainakin kertaalleen kadonnut. Maan itä- ja keskiosassa on lunta tyypillisesti useampi kymmenen senttimetriä, Koillismaalla ja Lapissa yleisesti puolen metrin molemmin puolin ja Käsivarressa yli 80 senttimetriä.

Vuosi sitten pääsiäistä vietettiin muutamaa viikkoa aiemmin, maaliskuun lopulla. Pääsiäinen alkoi epävakaisessa säässä ja etelässä satoi ajoittain vettä, pohjoisessa lunta. Sää poutaantui viikonlopun aikana ja pääsiäissunnuntaina sekä -maanantaina mitattiin maan etelä- ja keskiosassa laajalti +10 asteen lukemia, myös pohjoisessa päästiin paikoin +5 asteeseen.