"Miten tapahtumat ovat voineet jatkua vuosikausia?" Järkyttävä oikeudenkäynti insestistä alkaa

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on tehnyt kirjallisen kysymyksen aborttilain muutostarpeista. Hänen mukaansa jos sääntely on vanhentunutta tai muuten epäonnistunutta, niin sitä tulee muuttaa tai kumota se.

Juvonen käy läpi, että aborttilain mukaisesti raskauden keskeyttämiseen tarvitaan kahden lääkärin lupapäätös, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen eli Valviran lupa tai suorittavan lääkärin päätös. Alle 17-vuotiaalle ja yli 40-vuotiaalle riittää suorittavan lääkärin päätös. Raskaus voidaan keskeyttää, jos se on alkanut esimerkiksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, raiskauksesta tai törkeästä raiskauksesta.

Arja Juvonen käsittelee kysymyksessään Oulussa paljastunutta törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, jossa isän epäillään saattaneen alaikäisen tyttärensä raskaaksi useita kertoja. Lopulta tytär oli synnyttänyt lapsen isälleen. 51-vuotiaan isän, entisen käräjäoikeuden lautamiehen, oikeudenkäynti alkaa tänään.

– Esiin on nostettu kysymyksiä siitä, miten on mahdollista, että tapahtumaketju ei ole paljastunut ja se on voinut jatkua vuosikausia kenenkään siihen puuttumatta. Huolimatta siitä, että henkilön epäillään joutuneen törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, asia ei ole paljastunut, vaan tekijä on voinut jatkaa toimintaansa vuosikausia, Arja Juvosen kysymyksessä todetaan.

– Herää kysymys voimassa olevasta lainsäädännöstä, mahdollistaako se tällaisen tapahtumaketjun syntymisen. Samalla herää kysymys siitä, miten on mahdollista, että alle 17-vuotiaan raskauden keskeytykseen riittää yhden lääkärin lupapäätös, mutta aikuisen naisen raskauden keskeytykseen vaaditaan kahden lääkärin päätös.

– Eikö alaikäisen kohdalla tulisi olla tiukempi sääntely kuin aikuisen henkilön kohdalla? Jos toisaalta alle 17-vuotiaan kohdalla riittää yhden lääkärin lupapäätös, niin tulisiko lainsäädäntöä muuttaa siten, että sama säännös koskisi myös aikuisen naisen raskaudenkeskeytyksiä?

Kansanedustajan mukaan asiassa on ristiriita, joka tulee selvittää.

Hänen mukaansa huolestuttavaa on myös, ettei alaikäiseen välttämättä sovelleta lain kohtia. Hyväksikäyttörikokset saattavat näin ollen jäädä paljastumatta "ja rikollinen voi jatkaa toimintaansa".

Varsinaisena kysymyksenään Arja Juvonen kysyy ministeriltä "miksi alle seitsemäntoistavuotiaana raskaaksi saatetun naisen raskauden keskeyttämiseen tarvitaan pääsääntöisesti suorittavan lääkärin päätös, kun tätä vanhemman naisen raskauden keskeyttämiseen tarvitaan yleensä kahden lääkärin lupapäätös ja tuleeko hallituksen mielestä nykyistä raskauden keskeyttämistä koskevaa lainsäädäntöä kehittää tai nähdäänkö sille muita muutostarpeita".